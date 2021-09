Riparte oggi 18 settembre 2021 Tu Si Que Vales . Alle 21.20 su Canale 5 va in onda la prima puntata dell’ottava edizione dello show presentato, per il quinto anno consecutivo, dal rodato trio formato Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni . A loro, quest’anno si aggiunge Giulia Stabile , vincitrice di Amici 2021 che si occuperà della postazione social, non disdegnando qualche incursione sul palco. La giovane ballerina curerà alcuni contenuti del programma, che saranno diffusi su Witty TV. Super ospite della prima serata il grande campione olimpico di salto in alto Gianmarco Tamberi .

Lo show del sabato sera della rete ammiraglia Mediaset torna con l’arte e il talento dei performer in gara che animano il palco trasformandolo a ogni esibizione in uno spettacolo sempre nuovo. In 8 edizioni hanno partecipato centinaia di artisti tra cantanti, attori, ballerini, acrobati, campioni di discipline sportive, pittori, stand-up comedian, inventori, maghi, illusionisti, enfant prodige e tanti altri. Non ci sono limiti di provenienza e di età, chiunque può mettersi alla prova a Tu Si Que Vales cercando di sfruttare al meglio il tempo a disposizione per stupire con la propria forma d’arte il pubblico e la giuria.

Ad accompagnare gli spettatori in questo percorso è la giuria formata da cinque grandi professionisti: Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli (che rappresenta la giuria popolare). Ognuno di loro ha il potere di interrompere, diminuire o prolungare la durata della performance. Immancabili saranno ancora le incursioni di Gerry Scotti nei panni del manager della Scuderia Scotti che rappresenta artisti sui generis impacciati e dall’altissimo tasso di comicità.

Tu Si Que Vales, chi è Giulia Stabile da quest’anno alla postazione social dello show di Canale5

Giulia Stabile è stata una delle allieve della categoria ballo nella scuola di Amici di Maria De Filippi, nella squadra capitanata da Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Con la sua spontaneità, Giulia ha letteralmente conquistato il cuore del pubblico di Amici 20, fino ad ottenere la vittoria finale del talent. La ballerina è nata a Roma il 20 Giugno 2002 e ha 19 anni. È del segno zodiacale dei Gemelli. Vive nella Capitale con la sua mamma Susi (di origini spagnole) e il papà Carlo.

Giulia Stabile ama i tatuaggi e sull’avambraccio destro ha impressi i numeri …5 6 7 8, tempi dei passi di danza. Ha scoperto di avere predilezione per il ballo quando aveva solo tre anni e lo sport l’ha aiutata a superare i momenti bui della sua vita. Ha studiato classico, ma il suo stile oggi è il moderno.

Il suo canale Instagram vanta 1,2 milioni di follower ed è sentimentalmente legata al cantante Sangiovanni. Secondo indiscrezioni, però, i due si sarebbero lasciati. Una teoria che sarebbe confermata dall’assenza al compleanno di Deddy, altro allievo di Amici, proprio di Sangiovanni. Ma che è stata rispedita al mittente dalla stessa Giulia che ha commentato: «Smettetela per favore di inventarvi cose inutili, per favore. Sangio mi ha SEMPRE supportata e viceversa e vi ricordo che esistono le chat private e non solo le storie di Instagram». In attesa di capire se basterà a placare i rumors, non ci resta che guardare la puntata di questa sera.