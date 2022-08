Tu mi nascondi qualcosa, stasera su Canale 5: trama, cast e curiosità

Rocco Papaleo e Rocío Muñoz Morales protagonisti di Tu mi nascondi qualcosa, opera prima di Giuseppe Loconsole. In onda stasera 11 agosto alle 21,40 su Canale 5, segue vari protagonisti molto diversi fra loro che però condividono lo stesso scopo, la ricerca della verità. Ognuno di loro la raggiungerà a suo modo, dando vita a equivoci esilaranti ed episodi tragicomici. Nel cast anche Giuseppe Battiston, Stella Egitto e Sarah Felberbaum. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Tu mi nascondi qualcosa, trama e cast del film 11 agosto 2022 su Canale 5

La trama racconta più episodi con protagonisti molto diversi fra loro. Valeria (Sarah Felberbaum), fotografa professionista, si ritrova investigatrice privata nell’azienda di suo padre (Ninni Bruschetta). Per errore, pedina la persona sbagliata e scopre che la compagna e futura sposa di Francesco (Giuseppe Battiston), artista di strada con una vita felice, lo tradisce ripetutamente con un altro uomo. Il matrimonio va in fumo e Francesco piomba immediatamente in depressione. Convinto che Valeria sia la sola responsabile della sua crisi, pretende da lei una soluzione immediata.

Nel frattempo, Irene (Olga Rossi) denuncia in televisione la scomparsa del marito Alberto (Rocco Papaleo). Grazie all’appello, l’uomo viene ritrovato in ospedale dove è ricoverato per un incidente in mare. Irene però lo ritrova in compagnia di Jamilia (Rocío Muñoz Morales), donna tunisina che sembra averle rubato il marito. Alberto infatti ha perso la memoria e non ricorda la sua vita passata. I medici, per aiutare il paziente a ritrovare i ricordi, consigliano ai tre di convivere sotto lo stesso tetto. Lo scontro è però dietro l’angolo, soprattutto quando emergono vecchi segreti.

Infine, il terzo episodio di Tu mi nascondi qualcosa vede protagonista Ezio (Alessandro Tiberi). Scrittore di fantascienza che arrotonda come tassista, non accetta più il lavoro di sua moglie Linda (Stella Egitto), attrice porno di successo. L’uomo inizia presto a sospettare che la compagna abbia stretto un legame sentimentale con un suo partner lavorativo e per questo non tollera nemmeno i suoi rapporti sessuali. Scoprirà così che la sua vita senza pregiudizi e tabù non è più così idilliaca e invidiabile come credeva.

Tu mi nascondi qualcosa, qualche curiosità sul film stasera 11 agosto 2022 su Canale 5

Il film in onda stasera su Canale 5 rappresenta l’esordio alla regia per Giuseppe Loconsole, attore barese classe 1973. Noto al pubblico per aver interpretato Orco Rubio nella Melevisione, ha vestito i panni del tenente Sasso in RIS Roma – Delitti imperfetti. Di recente è anche apparso nelle fiction Blanca e Giustizia per tutti. Ispirato alle commedie francesi, il film sbarcò in sala il 25 aprile 2018 incassando appena 440 mila euro nel corso della sua programmazione. La riprese si svolsero interamente in Piemonte fra Torino, Cuneo e dintorni nel marzo 2017.