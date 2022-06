Tsunami nel Mediterraneo, per l’Unesco a rischio cinque città costiere

«Non si tratta di capire se, ma quando uno tsunami colpirà le coste del Mediterraneo». A lanciare l’allarme è l’Unesco, secondo cui nei prossimi 30 anni è praticamente certo l’arrivo di un’onda anomala sulle coste di Europa e Nord Africa. Il pericolo, sempre sottovalutato all’interno del Mare Nostrum, è oggi più probabile per via dell’innalzamento del livello delle acque, in correlazione con la crisi climatica. Marsiglia, Cannes, Istanbul e Alessandria d’Egitto si uniranno ad altre 40 città nel programma “Tsunami-ready”. Con loro anche Chipiona, cittadina sulla costa atlantica della Spagna.

Perché potrebbe verificarsi uno tsunami nel Mediterraneo

Il termine tsunami deriva dalla lingua giapponese e significa letteralmente “Onda nel porto”. Fa riferimento al fatto che un maremoto riesce superare le difese costiere e raggiungere così strade e abitazioni delle città causando danni a costruzioni e popolazioni. Consta di una o più onde anomale, a volte superiori ai 10 metri di altezza, che si abbattono violentemente sulla riva a velocità sostenute. «Il rischio tsunami è sottovalutato in molte aree, compreso il Mediterraneo», ha detto al Guardian Bernardo Aliaga dell’Unesco. «Gli eventi sono rari e il rischio non si trasmette da una generazione all’altra. Dobbiamo però far passare un altro messaggio: non è questione di se accadrà, ma di quando». Per questo l’Unesco ha lanciato da diversi anni il programma “Tsunami-ready” che intende garantire che tutte le comunità a rischio sappiano agire in casi di emergenza entro il 2030.

Marseille, Alexandria and Istanbul prepare for Mediterranean #tsunami. Risk of significant tsunami within next 30 years is nearly 100%, @Unesco says, as it urges coastal cities to become ‘tsunami-ready’ via @guardian https://t.co/7jZ1dHDUZ3 — Audrey Azoulay (@AAzoulay) June 23, 2022

Gli tsunami del 2004 e 2011, rispettivamente nell’Oceano Indiano e in Giappone, rappresentano un forte campanello d’allarme. «Oggi siamo più al sicuro», ha proseguito Aliaga. «Ci sono però diverse lacune da coprire per far sì che tutti comprendano il rischio che corriamo». Lo tsunami del 26 dicembre 2004 è ad oggi il più catastrofico della storia con le sue 230 mila vittime in 14 Paesi del sudest asiatico. Sette anni dopo, l’11 marzo 2011, onde anomale di 40 metri colpirono le coste del Giappone dopo un sisma di magnitudo 9.1 sulla scala Richter, uccidendo 18 mila persone. Da allora, il Pacific Tsunami Warning Centre dell’Unesco ne ha registrati, a livello globale, circa sette ogni anno, fortunatamente meno distruttivi.

Come si stanno preparando le città del Mediterraneo per un simile evento

«La prima fase di preparazione è a un buon punto», ha affermato Aliaga al Guardian. «Abbiamo istituito 12 centri di allerta tsunami per coprire gran parte delle acque, compreso il Mediterraneo». Quest’ultimo ne vanta cinque fra Grecia, Italia, Turchia, Francia e Portogallo. Proprio Lisbona, secondo le fonti storiche, fu vittima di un terribile maremoto nel 1755, quando morirono circa 50 mila persone. I rischi nella nostra epoca sono però maggiori per via del cambiamento climatico e il relativo innalzamento del livello del mare. Uno studio cinese del 2018 ha certificato che gli tsunami aumentano da 1,2 a 2,4 volte per una crescita del livello dell’acqua pari a 45 centimetri.

«Archiviata la prima fase, è tempo di preparare le comunità», ha concluso Aliaga. «C’è molta strada da fare». Una buona conoscenza del fenomeno potrebbe rivelarsi cruciale in casi di emergenza. Lo dimostra una bambina britannica di 10 anni che, nel 2004, salvò 100 persone dallo tsunami. Avendo imparato a scuola che la ritirata improvvisa delle acque è preludio alle onde anomale, ha portato in salvo familiari e amici alle prime avvisaglie. L’Unesco è ora al lavoro per realizzare mappe, servizi di evacuazione ed esercitazioni. Il progetto comprende anche la creazione di una rete di avvisi su Whatsapp e altoparlanti pubblici.