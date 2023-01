Tsitsipas vince e invita Margot Robbie: «Sarebbe bello vederla sugli spalti»

«Sarebbe bello vederla lì». Il «lì» sono gli spalti dei campi in cui si stanno disputando i match di Australian Open e a sfoderare la frase di fronte a migliaia di persone, dopo aver appena vinto contro Lehecka, è stato Stefanos Tsitsipas. Il greco è uno dei personaggi più controversi e amati del tennis mondiale. Pochi istanti prima ha rischiato la squalifica, poi ha trionfato e infine ha deliziato il pubblico con un’intervista condita da un invito a quella che definisce la sua «attrice preferita», l’australiana Margot Robbie. Tra le risate generali, Jim Courier gli ha chiesto se non fosse un invito e lui, anche un po’ imbarazzato, ha insistito: «Assolutamente».

Tsitsipas invita Margot Robbie a un suo match

Stefanos Tsitsipas ha così un duplice obiettivo. Da numero 4 nella classifica Atp, vuole sia tentare la scalata verso gli Australian Open, sia vedere l’attrice australiana lì, a pochi passi da lui. Un’intervista che ha strappato non pochi sorrisi al pubblico presente. «Una delle mie attrici preferite è l’australiana, Margot Robbie… Sarebbe bello vederla lì un giorno», dice indicando gli spalti. Allora Courier, stupito, gli chiede: «Stai ufficialmente lanciando un invito a Margot Robbie? Voglio essere sicuro». E lui, divertito, non si tira indietro: «Assolutamente». Poco prima il pubblico lo aveva applaudito anche per la sua scelta di donare parte del premio dell’eventuale vittoria per costruire una scuola in Australia.

Tsitsipas e il tweet in italiano

Già ieri durante un video di Eurosport IT, il tennista si è ritrovato ad elencare le sue cose preferite, in una sfida a eliminazione che ha portato in finale proprio la Grecia e Margot Robbie. Per non scegliere, la sfida si chiude con Tsitsipas a dire che il sogno sarebbe mangiare con lei all’Acropoli. L’atleta poi ci torna su e in italiano twitta: «Mangiare polpo con patate all’Acropoli con Margot Robbie? È come un sogno che si avvera, tranne che probabilmente è solo un’allucinazione causata dal mangiare troppo Vegemite». Una crema fatta in Australia.