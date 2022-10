Cosa cambia con il via libera di Google all’app Truth di Trump

La “verità”, cioè Truth, ci farà male? Lo scopriremo solo scaricandolo. Ora si può fare, visto che Google ha reso disponibile il download dell’app di Truth, il controverso social network lanciato dall’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La notizia è stata data da un portavoce dell’azienda, che ha confermato come presto si potrà trovare su Play Store. Truth era stato lanciato negli Usa nell’App Store di Apple a febbraio, ma poi era stato bloccato ad agosto e tolto dal Play Store perché «violava le regole sul divieto di contenuti che incitano minacce fisiche e violenza». Ora invece, secondo Google, il “nuovo Twitter di Trump”, che fin qui è stato un fallimento, avrebbe accettato di applicare le politiche di moderazione dei contenuti, che includono la rimozione o il blocco degli utenti che pubblicano post che incitano alla violenza. Non era scontato, visto che proprio The Donald è accusato di aver incitato odio e violenza quel famigerato 6 gennaio 2021 che portò l’assalto al Congresso americano. Dopo la novità, le azioni di Digital World Acquisition Corp., la società che mira a rendere pubblica la società di media di Trump, sono volate al 6 per cento durante le negoziazioni after-hour.

Social lanciato in nome della libertà d’espressione

Cosa è cambiato, in concreto? Che Trump ha accettato le condizioni di Google, che prevede che i programmi debbano «essere conformi alla nostra politica per gli editori, compreso l’obbligo di moderare efficacemente i contenuti di terze parti e di rimuovere i messaggi discutibili come quelli che incitano alla violenza». Truth Social era stato lanciato a febbraio come rivincita dell’ex presidente, cacciato malamente da Twitter e Facebook dopo la sospensione del gennaio 2021. L’obiettivo era proporsi come alternativa ai principali social network, in nome della libertà d’espressione e con una minima moderazione dei contenuti. Ora Shannon Devine di MZ Group, che gestisce le relazioni pubbliche per Tmtg, ha commentato: «È stato un piacere lavorare con Google e siamo lieti che ci abbia aiutato a portare finalmente Truth Social a tutti gli americani, indipendentemente dal dispositivo utilizzato. Questo è un passo importante nella nostra missione di ripristinare la libertà di parola online».

Megafono politico per preparare il ritorno di The Donald

L’obiettivo di Truth era di permettere agli utenti di condividere notizie e contenuti proprio come succede su Facebook e Twitter, menzionando altri account per invitarli a partecipare alle discussioni. Senza nessuna forma di pubblicità, almeno all’inizio. Con l’integrazione di un sistema per la messaggistica diretta, come Facebook ma anche tipo WhatsApp. Insomma uno spazio ritenuto libero da qualsiasi censura, dove i conservatori potessero dare libero sfogo alle loro pulsioni. Un mezzo, tra le altre cose, che potrebbe permettere a Trump di avere un megafono da puntare contro l’amministrazione dem di Joe Biden, preparando il terreno a un su ritorno in campo, nel 2024.