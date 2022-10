Le cause del disastro Truss, tra Brexit e Johnson

Poche idee chiare estreme e in genere molto sbagliate. Questo il timbro di fabbrica del vero populismo, come ben sappiamo in Italia. E avendo gli inglesi a maggioranza adottato o avallato una sola idea di una semplicità estrema e di una vacuità notevole come taumaturgico universale, la Brexit, sono ora nei guai estremi. A giorni si completerà quindi un brevissimo ciclo dell’assurdo per cui il Paese più stabile – in altre stagioni – d’Europa, il modello del parlamentarismo moderno, il palcoscenico della più sperimentata classe dirigente occidentale avrà avuto in quattro mesi quattro ministri del Tesoro, due ministri dell’interno e presto tre primi ministri, con la possibilità che uno torni in scena per il secondo tempo del suo show a Downing Street. L’abisso dell’ignominia è stato ritratto sulla copertina dell’ultimo Economist, una Britaly dove con contorno di forchetta inspaghettata e pizza-scudo la old England in versione Liz Truss viene vista come molto bene avviata sulla via del disordine e del ridicolo politico considerata, sul Tamigi, tipicamente italiana.

Il disastro Truss è figlio della Brexit e della vittoria di Johnson

Quanto accaduto è piuttosto semplice, nella sua drammaticità. Ed è evidente il forte legame causa-effetto con la scelta ideologica avallata pur a stretta maggioranza dal referendum sulla Brexit del 2016 e ad ampia maggioranza, 80 seggi più dell’opposizione, dal voto politico del dicembre 2019 che incoronava Boris Johnson, dimissionato poi nel luglio scorso. Johnson passava infatti dalla grande popolarità iniziale, nel 2020, fra i conservatori a grandissima maggioranza pro Brexit che vedevano in lui il campione di una nuova era di libertà e benessere lontano dalla detestata Bruxelles, a una bassa o bassissima popolarità dovuta anche al suo stile troppo improvvisato, johnsoncentrico e, alla fine, dilettantesco. La nomina a primo ministro, scriveva nel 2019 il suo ex direttore al Daily Telegraph, Max Hastings, autorevole storico oltre che giornalista di prima grandezza, «segnalerebbe la scelta britannica di abbandono di ogni pretesa di essere un Paese serio». Così finora è stato. E lo conferma la vicenda di Liz Truss, ministro degli Esteri di Johnson, come lui un prodotto di Oxford a gloria imperitura delle grandi scuole inglesi, scelta come successore dai deputati conservatori proprio perché brexiteer intransigente, in carica dal 6 settembre e dimissionaria il 20 ottobre. Truss arrivava a Downing Street promettendo più deregulation e meno tasse, e a tutta Brexit ovviamente. «Abbiamo tracciato», diceva nel suo breve messaggio di addio di giovedì, «una visione fatta di meno tasse e di un’economia che potesse trarre vantaggio dalle libertà portate dalla Brexit». Questo, ha detto, il mandato ricevuto dal partito conservatore, tanto per chiarire che non si tratta solo di un suo fallimento personale. «Riconosco che, data la situazione, non posso tener fede a questo mandato».

Il fallimentare trickle down di Kwasi Kwarteng

La situazione è quella creatasi il 23 settembre quando il Cancelliere dello Scacchiere Kwasi Kwarteng, educato al Trinity College di Cambridge, annunciava le grandi linee della nuova economia: ampi tagli fiscali, a partire dai redditi più alti per le persone fisiche così da stimolare la spesa – il famoso trickle down, i ricchi spendono e i poveri stanno meglio – tagli alle imposte di acquisto casa, aiuti vari, per un totale di circa 45 miliardi di sterline, tutti a debito, più deregulation e un «turbocharged trade with Commonwealth countries», come spiegava la stampa conservatrice, ignorando coma fa dal 2016 che al Commonwealth, per questioni di dimensioni e di offerta, interessa di più l’interscambio con la Ue, come hanno varie volte detto e ripetuto le capitali dell’ex impero. Immediati il crollo della sterlina e dei titoli del debito pubblico, l’aumento dei mutui e dei costi del debito in genere, come invano avevano cercato di far capire più di un mese fa a Truss e a Kwarteng due economisti del partito conservatore, Gerald Lyons e Julian Jessop, e come invano aveva loro detto anche Richard Hughes, a capo dell’OBR (Office for Budget Responsibility), un piccolo ma autorevole centro pubblico creato nel 2010 con ampie autonomie per valutare entrate e uscite dello Stato, e relative politiche. A Hughes fu imposto di ritardare la pubblicazione delle periodiche valutazioni sul bilancio, e Hughes è stato attaccato pesantemente in questi giorni da Jacob Rees-Mogg, ministro per l’Energia e la strategia industriale, superbrexiteer, che definisce l’OBR incapace e dilettantesco. La colpa di Hughes è infatti quella di aver ribadito, anche recentemente, che i costi della Brexit riducono nel lungo periodo il Pil britannico del 4 per cento e si aggiungono al 2 per cento in meno imposto dalla pandemia. Il punto centrale di tutto è questo: in Gran Bretagna c’è stata una maggioranza, risicata, per la Brexit nel 2016, poi un voto più chiaro per i conservatori quindi indirettamente per la Brexit nel 2019, ma non c’è una maggioranza per pagare il costo della Brexit, che è quello appunto di una crescita inferiore, visto l’abbandono del più grande mercato del mondo e l’attesa di trovarne altri. Ci sarebbe stato subito un dividendo della Brexit, hanno detto e urlato invece i molti demagoghi, ora sempre più alle corde. No, prima vengono i costi. E non c’è nessuna maggioranza disposta a pagarli.

Se si tornasse al voto il Labour avrebbe la meglio

Il nuovo ministro del Tesoro Jeremy Hunt, scelto di fatto dalla piazza finanziaria londinese e subentrato a Kwarteng dimessosi il 14 ottobre, ha già smantellato tutto il piano. Nel frattempo Boris Johnson rientra dalle vacanze ai Caraibi e conta già buoni appoggi nel gruppo parlamentare conservatore per una nuova tornata a Downing Street, ipotesi che farebbe tra l’altro deflagrare l’opposizione e il separatismo scozzese. Sembra surreale. Il massimo protagonista della Brexit, che ha lasciato una «legacy of populist mendacity» come dice Chris Patten, politico di lungo corso e da anni rettore di Oxford, “un’eredità di menzogne populiste”, riprenderebbe il timone dopo un plateale fallimento della politica che ha incarnato. Un sondaggio del 20 ottobre assegna nel caso ipotetico di un voto politico a breve il 53 per cento ai laburisti, l’11 per cento ai liberaldemocratici e il 14 per cento ai conservatori, stravincitori nel dicembre 2019 in nome della Brexit. «Tutte le categorie che nel 2019 sono state fondamentali nella coalizione vittoriosa di Boris Johnson hanno preso il largo», dice il politologo Matt Goodwin. «Il Labour oggi ha un chiara leadership fra i pensionati, i colletti blu specializzati e chi ha votato Brexit. Se questo dovesse replicarsi al momento di un voto, sarebbe per i conservatori un evento in zona estinzione».