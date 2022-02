Trump ha lanciato il social network Truth: cosa sappiamo

Dopo essere stato bannato sia da Facebook sia da Twitter in seguito all’assalto al Congresso Usa del 6 gennaio 2021, Donald Trump è tornato sui social. Anzi sul social, il suo: l’ex presidente Usa ha infatti lanciato la piattaforma Truth (“Verità”). Le cose da sapere.

Truth, dove è disponibile

Truth è disponibile solo negli Stati Uniti ed esclusivamente per per chi ha dispositivi con sistema operativo iOS. Si può dunque scaricare nell’App Store di Apple. Finora la app di Donald Trump era stata usata da alcuni utenti, in fase di test, solo su invito. La piattaforma Truth è stata sviluppata dalla società TMTG (Trump Media & Technology Group): l’amministratore delegato è il repubblicano Devin Nunes, storico alleato di Trump, che ha appena lasciato il suo seggio nella Camera dei Rappresentanti per lo Stato della California.

Come funziona il social di Trump

Al momento le caratteristiche emulano quelle di Twitter, ovvero il social network preferito da Trump fino al suo ban: nel prossimo futuro saranno possibili messaggi diretti, notifiche e blocco utenti.

Il significato del nome

Il nome è tutto un programma: Truth, cioè verità. Quella che secondo Trump è stata negata agli elettori statunitensi, dopo l’approdo alla Casa Bianca di Joe Biden. «Viviamo in un mondo dove i talebani hanno un’enorme presenza su Twitter, mentre il vostro presidente preferito viene silenziato», ha twittato Trump prima di essere bannato. Nei piani di Trump, Truth dovrebbe diventare il punto di riferimento della destra conservatrice, così da preparare il terreno per una sua ricandidatura alla Casa Bianca. Dovrebbe poi accogliere società tech che si stanno posizionando come campioni di libertà di parola in concorrenza con Twitter, Facebook e YouTube.

Zero censura e già qualche polemica

Negli screenshot di anteprima di Truth è possibile vedere chiaramente i post di molte aziende e mass media noti che però sembrano essere fake: Chevrolet, ad esempio, ha confermato di non aver testato la piattaforma. Non è la cosa peggiore: sembra che almeno un utente, probabilmente un moderatore, abbia pubblicato contenuti a favore di Augusto Pinochet, attraverso l’account “Papa Pinochet” e numerosi meme a sostegno del defunto dittatore cileno.

Truth, la data del lancio

La data scelta per il debutto non è certo casuale. Truth è stata resa disponile il 21 febbraio, che negli Stati Uniti è il President’s Day, ovvero il giorno in cui negli viene celebrata la nascita di George Washington, primo Presidente Usa.