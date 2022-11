Trump si ricandida alle elezioni 2024: «Rendiamo l’America di nuovo grande»

Lo aveva lasciato intendere e, dopo aver comunicato che il 15 novembre sarebbe arrivato un grande annuncio, lo ha confermato: Donald Trump si ricandiderà alle elezioni presidenziali 2024. I suoi avvocati hanno già presentato i documenti ufficiali per la ricandidatura alla nomination repubblicana.

Donald Trump si ricandida alle elezioni del 2024

«Per rendere l’America di nuovo grande e gloriosa, annuncio stasera la mia candidatura alla presidenza degli Stati Uniti d’America». Queste le sue parole giunte direttamente dalla tenuta di Mar-a-Lago in Florida a pochi dalle elezioni di midterm. Il suo discorso, durato oltre un’ora, ha lasciato poco spazio ai risultati della tornata elettorale del 2020 – se non per un attacco alla Cina di aver giocato un ruolo molto attivo – e si è concentrato sul recente voto di metà mandato e sul futuro.

Convinto che i media non riportino correttamente i numeri («dei miei candidati 232 hanno vinto e solo 32 hanno perso»), ha affermato che, «nonostante una lunga attesa che non si vede nemmeno nei Paesi del Terzo mondo», i repubblicani hanno riconquistato la Camera e «Nancy Pelosi è stata licenziata ed è in volo verso un altro Paese». Il tycoon ha poi enumerato i propri successi («ho fatto anche meglio di Ronald Reagan») e sui fallimenti attribuiti all’amministrazione Biden: l’invasione al confine, il ritiro dall’Afghanistan e la guerra in Ucraina che, ha evidenziato, «con Trump alla Casa Bianca non sarebbe avvenuta».

Anche Biden potrebbe riscendere in campo

La sua ricandidatura, la cui urgenza è nata dalla volontà di precedere quella di rivali come Ron DeSantis, è la terza consecutiva e aumenta le probabilità che scenda in campo anche l’attuale presidente. Quest’ultimo, che ha definito il leader del Gop «un fallimento per l’America», ha fatto sapere che deciderà per il 2024 entro l’inizio del prossimo anno. Secondo un sondaggio condotto ad ottobre che la CNN ha mostrato ieri notte, se la sfida per la presidenza si ripresentasse con gli stessi candidati del 2020 il 43% degli elettori sceglierebbe Trump mentre il 42% Biden.