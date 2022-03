Trump: le conseguenze in politica interna ed estera delle sue richieste a Putin

L’obiettivo è rafforzare la propria posizione, in vista magari delle presidenziali 2024. Quando Trump conta di recitare ancora da protagonista. Non importa quanto costi. C’è questo dietro l’ultima richiesta a Vladimir Putin. Neppure le bombe che da un mese ormai scandiscono la vita in Ucraina lo hanno scoraggiato dall’intento di fare terra bruciata attorno a Joe Biden. Per riuscirci ha invitato il leader del Cremlino a diffondere notizie dannose sugli affari condotti al di la degli Urali da Hunter, il figlio del presidente. Questioni sulle quali il Dipartimento di giustizia americano ha avviato un’indagine penale, anche se al momento non risulta alcuna accusa, mentre il diretto interessato nega ogni illecito. Discorso identico per il padre, attualmente estraneo alla vicenda.

Ma l’atteggiamento di Trump non stupisce. Già all’epoca delle ultime elezioni aveva invitato Pechino e Mosca a inserirsi nella contesa, hackerando le caselle di posta dei candidati democratici. Alla stessa maniera nel 2019 aveva minacciato l’Ucraina di sospendere 400 milioni di aiuti militari se Zelensky non avesse avviato un’indagine contro l’attuale inquilino della Casa Bianca. Ma il proposito fallì e Trump dovette fare i conti con l’impeachment.

Perché questa volta la richiesta di Putin a Trump mette in crisi i repubblicani

Questa volta, però, il limite sembra essere davvero superato. Putin è infatti attualmente considerato un nemico degli Stati Uniti, ha minacciato in diverse occasioni di utilizzare armi nucleari e direttamente Biden, alla guida del fronte occidentale, opposto all’invasore che da un giorno all’altro è entrato con i carri armati all’interno di un Paese sovrano, attentandone la democrazia. L’appello di martedì scorso, afferma la Cnn, apre così uno squarcio sulla contorta morale dell’ex presidente. Ma ancora di più alimenta dubbi sul reale patriottismo di un personaggio capace durante i comizi di farsi ambasciatore dei più «puri valori statunitensi», salvo poi accantonarli in favore degli interessi personali. Chi lo difende ritiene sia necessario dare la giusta considerazione alle parole, senza esagerare. Un po’ come una parte dei critici, per i quali ignorarlo sarebbe la soluzione migliore, evitando di consegnargli la tanto desiderata ribalta.

Perché non si possono ignorare le parole di Donald Trump

Un prospettiva oggettivamente difficile da attuare: Trump è un ex presidente, le sue affermazioni, specie in tempo di guerra, hanno un peso. Rimane inoltre il numero uno del partito Repubblicano ed essendo il favorito dovrebbe restarlo anche nel 2024. Il 47 per cento di voti ottenuti alle ultime elezioni poi costituisce bottino importante, che secondo gli esperti potrebbe essere in futuro addirittura migliorato. In soldoni significherebbe prendersi la rivincita su Biden. Simili elementi gli consegnano un potere politico enorme e impongono di valutarne con attenzione la retorica. Il tycoon d’altronde in passato non ha esitato a incitare un’insurrezione per il risultato sfavorevole di elezioni libere e continua a metterne in dubbio la regolarità, sostenendo la teoria dei brogli.

Le conseguenze delle affermazioni di Trump, sul fronte interno e in politica estera

L’appello a Putin apre un altro scenario, se possibile, ancora più preoccupante sul futuro. Trump evidentemente non si è lasciato scoraggiare dalla brutalità dell’attacco in Ucraina e ritiene tuttora di poter trarre vantaggio da un’alleanza americana con il Cremlino. A far pendere l’ago della bilancia verso Mosca, come detto, anche quanto fatto nel 2019, quando per costringere Zelensky ad avviare un’indagine contro Biden, minacciò di sospendere le forniture d’armi, le stesse con cui oggi a Kyiv si resiste all’invasione. Tali comportamenti evidentemente non lasciano indifferente l’Europa e nel caso di ritorno al potere del repubblicano potrebbero riaprire divisioni all’interno della Nato, ricompattatasi proprio in seguito allo scoppio della guerra. Ma sollevano dubbi anche sul consenso interno. Il Congresso, compatto, ha accolto i collegamenti con Zelesnky con calorose standing ovation, le sanzioni alla Russia come gli aiuti militari all’Ucraina hanno ricevuto approvazione trasversale, mentre secondo un sondaggio della Quinnipiac University solo il sei per cento dei repubblicani Usa avrebbe una considerazione positiva di Putin.

Sono i motivi essenziali per cui finora Trump aveva provato a bilanciare la propria ammirazione per lo Zar, definito «genio» all’inizio del conflitto, con un’apparente indignazione, in linea col sentimento dell’opinione pubblica Usa, per quanto sta accadendo in Ucraina. Ragionamenti naufragati con l’annuncio di martedì, ma le cui crepe a ben vedere apparivano già evidenti. Il tycoon aveva a lungo ribadito come con lui alla presidenza Putin non avrebbe invaso, ponendo l’accento sui progressi con Mosca maturati durante il suo periodo alla Casa Bianca. Sarà, intanto l’uscita ha creato parecchio imbarazzo nell’universo repubblicano, in difficoltà nel prendere apertamente le distanze dal leader. Testimonianza ne è l’ultimo incontro dei senatori con i giornalisti a Capitol Hill. Qui il rappresentante del Nord Dakota, Kevin Cramer, ha provato a mediare: «Se ha informazioni dannose su Biden Putin dovrebbe rivelarle, ma è un criminale di guerra, quindi non mi aspetto lo farà». È un esempio, se ne potrebbero fare tanti, a conferma di un equilibrismo complicato, a cui Trump non sembra badare troppo.