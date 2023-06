Miami, Trump al ristorante annuncia «cibo per tutti», ma va via senza pagare

Ad alcuni giorni dall’incriminazione, Donald Trump fa capolino sui giornali, stavolta con un tono completamente diverso. I giornali locali di Miami, infatti, lo hanno intercettato in un ristorante cubano di Little Havan, martedì scorso, e hanno scoperto che alcuni clienti sarebbero stati vittime di una promessa non mantenuta da parte dell’ex presidente. Trump, infatti, avrebbe fatto il proprio ingresso annunciando «cibo per tutti» e ricevendo in risposta applausi e commenti d’apprezzamento. I clienti, per ringraziarlo della generosa offerta, gli hanno anche cantato Happy birthday, visto che il giorno dopo, il 14 giugno, avrebbe (e ha) compiuto 77 anni. Solo che il conto non è mai stato pagato.

«Food for everyone», ma il conto non viene pagato: beffa in un ristorante a Miami

C’è già chi la chiama la «beffa di Versailles» perché il ristorante in questione, di cucina cubana, si chiama appunto come uno dei luoghi simbolo francesi. Quel «food for everyone», cioè «cibo per tutti», è rimasto un annuncio mai soddisfatto. Nonostante gli applausi e il bagno di folla ricevuto, Trump e il suo staff sono andati via dopo appena dieci minuti senza mangiare né bere nulla, per far rientro nel proprio resort. Molti clienti si sono alzati poco dopo, avendo finito di consumare i rispettivi pasti. Ma al momento di andare via, l’amara sorpresa: l’ex presidente non ha pagato nulla. Ognuno ha dovuto pagare ciò che ha consumato. E pensare che poco prima, oltre agli auguri di buon compleanno, decine di presenti si sono stretti intorno a lui in preghiera, per sostenerlo in un momento tanto delicato, a poche ore dall’incriminazione.