Usa: Trump a Putin: «Se ha informazioni dannose sui Biden, deve pubblicarle»

A mettere benzina sul fuoco nei rapporti già tesi tra Russia e Stati Uniti è stato l’ex presidente Usa Donald Trump. In un’intervista pubblicata martedì, il tycoon ha invitato il leader del Cremlino Vladimir Putin a rilasciare qualsiasi informazione scomoda in suo possesso a proposito della famiglia Biden. Prosegue dunque con ogni mezzo la lotta tra il leader repubblicano e l’avversario democratico. Un confronto senza esclusioni di colpi, in cui Trump cerca l’aiuto dei Capi di Stato e di governo esteri, Mosca inclusa, nonostante la guerra con l’Ucraina.

Trump chiede a Putin di rivelare le informazioni scomode sui Biden

L’occasione l’intervista rilasciata a JustTheNews in cui l’ex inquilino della Casa Bianca ha parlato di presunti affari condotti da Hunter Biden in Russia, chiedendo direttamente a Putin di svelare qualsiasi news in merito. Il video è stato diffuso dal sito fondato dal giornalista trumpiano John Solomon e secondo quanto riportato dalla Cnn è stato registrato lunedì a Mar-a-Lago, in Florida. «Penso che Putin conosca la questione. E se così fosse dovrebbe parlarne, tutti dovremmo conoscere la verità». Di vero, in effetti, c’è che il figlio di Biden, Hunter, è stato pagato e anche profumatamente per il lavoro di consulenza svolto all’estero, specie in Ucraina e Cina, all’epoca in cui il padre era vice presidente.

President #DonaldTrump calls on Putin to release info on Hunter Biden’s dealings with Russian oligarchs: “Why did the mayor of Moscow’s wife give the Bidens, both of them, three and a half million dollars?” Read more: https://t.co/ZzsmVSljiD pic.twitter.com/lODzrCITj7 — Just the News (@JustTheNews) March 29, 2022

Incarichi che gli sono costati un’indagine penale condotta dal dipartimento di Giustizia per indagare su eventuali reati finanziari, che Hunter afferma di non aver mai commesso. Niente però che si avvicini alle ipotesi di corruzione o influenza sulla politica americana per fini personali paventate da Trump. Il figlio di Biden era finito sotto i riflettori nei giorni scorsi, quando il governo russo lo accusò di finanziare un programma di ricerca per lo sviluppo di armi biologiche in Ucraina, in particolare antrace. Nelle operazioni, secondo il Cremlino, sarebbe stato coinvolto anche il miliardario George Soros.

I precedenti rapporti tra Trump e la Russia di Putin

Tornando al tycoon, le accuse non sono nuove, come i rapporti con la Russia. Già nel 2016 rivolgendosi a Putin gli chiedeva di hackerare le mail personali di Hillary Clinton. Durante quella campagna elettorale l’ingerenza russa fu evidente. L’esercito del Cremlino effettivamente violò in diverse occasioni le caselle di posta di politici democratici, mentre persone vicine a Trump incontrarono un agente russo che prometteva rivelazioni scottanti sulla stessa Clinton. Copione ripetuto nel 2020, quando l’avversario era Biden.

Ma nella strategia di Trump nel 2019 trovò spazio anche Volodymyr Zelensky a cui fu chiesto di avviare indagini per provare la corruzione di Joe Biden, all’epoca candidato alla Casa Bianca. Un vero e proprio ricatto, in relazione al quale Trump bloccò oltre 400 milioni di dollari all’Ucraina in aiuti militari. Una mossa che gli costò il primo impeachment.