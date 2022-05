La Georgia affossa Trump: sconfitti i suoi candidati alle primarie repubblicane

Gli elettori repubblicani della Georgia hanno inferto a Donald Trump un’amara sconfitta che mette in dubbio la tesi di un Trump ancora padrone del partito repubblicano. Alle primarie repubblicane del 24 maggio nel Peach State hanno vinto facilmente e con forti margini i candidati anti-Trump per le due principali cariche, quella di governatore e segretario di Stato, quest’ultimo responsabile anche, nel sistema di molti governi locali, del processo elettorale.

I nemici di Trump Brian Kemp e Brad Raffensperger hanno avuto la meglio

Ed è stata proprio la confermata volontà degli elettori repubblicani di votare a novembre per Brad Raffensperger, il segretario di Stato uscente premiato con il 52 per cento contro il 33 per cento del repubblicano ed ex deputato al Congresso Jody Hice, a fornire il dato più significativo. Hice era stato scelto e finanziato già più di un anno fa personalmente da Donald Trump per battere e umiliare Raffensperger. Questi si era opposto duramente nel novembre 2020 al tentativo del tycoon, che lo chiamò ripetutamente al telefono, di “trovare” irregolarità nei voti democratici da invalidare e di “scovare” 12 mila voti repubblicani che certamente c’erano, disse Trump urlando a Raffensperger, e che gli avrebbero assicurato la Georgia nella corsa presidenziale.

I risultati della Georgia mettono in luce la debolezza di Trump nel Gop

Quello della Georgia, dove le ire di Trump si scaricarono anche sul governatore repubblicano Brian Kemp, fu il più evidente ma non l’unico dei tentativi di affermare una immaginaria vittoria negata dai brogli. Raffensperger, Kemp e molti altri, ma non tutti, fra gli amministratori repubblicani, hanno sempre smentito l’esistenza di massicci brogli. Kemp ha vinto le sue primarie con il 74 per cento dei voti contro il 22 per cento dello sfidante trumpiano David Perdue, una valanga. Anche Perdue, ex senatore, era stato selezionato personalmente da Trump e aiutato finanziariamente con 2,64 milioni di dollari nelle primarie. «Il risultato di martedì ha messo in luce i limiti della presa di Trump sulla base del partito», scrive il New York Times, «segnando la terza settimana consecutiva in cui un candidato governatore trumpiano perde. È anche un segno, data l’analoga sconfitta per la segreteria di Stato della Georgia, che l’ossessione di vendicare presto ai seggi il ‘furto’ elettorale del 2020 sta fallendo».