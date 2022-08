Trump, a Mar-a-Lago l’Fbi cercava documenti su armi nucleari: il punto

Il 9 agosto l’Fbi ha fatto irruzione a Mar-a-Lago, ossia la residenza di Donald Trump a Palm Beach (Florida), nel raid più clamoroso della storia americana: non era mai successo che fosse perquisita la residenza di un ex presidente. L’intervento degli agenti federali, è emerso fin da subito, era legato al trasferimento di centinaia di scatole contenenti documenti prelevati dalla Casa Bianca e mai restituiti da Trump agli archivi di Stato. Ebbene, come scrive il Washington Post citando persone informate sull’indagine, l’Fbi cercava documenti segreti sulle armi nucleari. Roba grossa, grossissima, insomma, anche se il giornale americano non specifica se i file riguardassero l’arsenale nucleare statunitense o di un altro Paese. Ed è proprio a causa dell’importanza di tali documenti che il ministro della Giustizia, Merrick Garland, ha chiesto al giudice di autorizzare la pubblicazione del mandato di perquisizione.

Fbi a Mar-a-Lago, botta e risposta tra Trump e Garland

«La mia bellissima casa di Mar-A-Lago a Palm Beach, in Florida, è attualmente occupata da un gruppo di agenti investigativi. Dopo aver lavorato e collaborato con le agenzie governative competenti, questo raid senza preavviso a casa mia non era necessario o appropriato», aveva denunciato in una nota Trump, che al momento della perquisizione si trovava a New York. In una conferenza stampa, Garland ha detto di aver approvato personalmente la decisione dell’Fbi di perquisire la residenza dell’ex presidente. «Non è stata una decisione presa alla leggera», ha aggiunto il ministro della Giustizia, sottolineando che è stato lo stesso Trump a riferire quanto accaduto. Un episodio che, ovviamente, sta facendo molto rumore: «Molto del nostro lavoro avviene lontano dagli occhi dell’opinione pubblica per proteggere la privacy dei cittadini e l’integrità dell’indagine».

The Donald si è rifiutato di rispondere durante l’interrogatorio

Con una mossa insolita per il dipartimento di Giustizia, proprio perché contraria a questo principio, Garland ha chiesto però al giudice di autorizzare la pubblicazione del mandato di perquisizione, insieme alla lista dei documenti sequestrati: gli avvocati di Trump avrebbero potuto agire per tentare di bloccare il procedimento, ma è stato lo stesso ex presidente a decidere di non intervenire: «Pubblicate i documenti ora», ha scritto sul suo social network Truth, in gesto di sfida. Trump, che vive a Mar-a-Lago da quando ha lasciato la Casa Bianca nel gennaio 2021, ha definito quanto successo una «persecuzione politica» e di «caccia alle streghe». Interrogato per quattro ore dagli inquirenti dell’ufficio della procuratrice di New York, Letitia James, The Donald ha risposto solo alla domanda sulle sue generalità, appellandosi al quinto emendamento per 440 volte, stando a quanto riferito all’Nbc dall’avvocato Ron Fischetti.

Trump come Nixon: il paragone con il Watergate

L’ex presidente ha paragonato il suo caso al Watergate: «Lì erano entrati nella sede del comitato democratico, qui i democratici hanno fatto irruzione nella casa del 45esimo presidente degli Stati Uniti». E a proposito di Watergate, Nick Akerman, membro del team che nel 1973 indagò sul coinvolgimento di Richard Nixon, ha detto a Repubblica: «Se gli investigatori hanno puntato sulla cassaforte custodita a Mar-a-Lago vuol dire una cosa sola: sapevano dove e cosa cercare. A mio giudizio quella perquisizione è frutto di una soffiata: un testimone ha parlato. Ci deve essere una talpa nel gregge di Donald Trump: sì, un informatore». Intanto, dai fan di The Donald sta ricevendo minacce di morte Christopher Wray, repubblicano di ferro nominato proprio da Trump nel 2017, “colpevole” di non aver fermato il blitz di Mar-a-Lago. In tutto questo, un uomo armato di sparachiodi e semiautomatica ha cercato di entrare nella sede dell’Fbi a Cincinnati: dopo aver fatto scattare l’allarme, Ricky Shiffer si è dato alla fuga in auto e un successivo scontro a fuoco con gli agenti federali è terminato con la sua uccisione. Sostenitore di Trump, aveva legami con l’assalto a Capitol Hill.

Nel quadriennio alla Casa Bianca, Trump ha dedicato particolare attenzione all’arsenale nucleare statunitense, vantandosi a più riprese di essere al corrente di informazioni segrete. Nell’estate del 2017, l’allora presidente disse ai leader militari statunitensi di voler un arsenale paragonabile al picco della Guerra Fredda. Ciò portò, secondo voci di corridoio, il segretario di Stato Rex Tillerson a definirlo «un idiota». Vero o falso, fu allontanato di lì a poco, sostituito dall’ex capo della Cia, Mike Pompeo. Tra i documenti nucleari a cui Trump avrebbe regolarmente avuto accesso, riportano i media Usa, ci sarebbe stata la versione riservata del Nuclear Posture Review sulle capacità e le politiche degli Stati Uniti.