Trump, perquisizione dell’FBI nella sua casa in Florida: perché e cosa rischia

«Una persecuzione politica». Così l’ex inquilino della Casa Bianca Donald Trump ha definito la perquisizione che gli agenti dell’FBI avrebbero effettuato nella sua residenza a Mar-a-Lago in Florida. A darne notizia è stato egli stesso aggiungendo che né lui né la sua famiglia erano stati informati dell’operazione, durante la quale sarebbe anche stata forzata una cassaforte che, ha dichiarato il figlio Eric su Twitter, era vuota.

La perquisizione dell’FBI a casa di Trump

«La mia bellissima casa di Mar-A-Lago a Palm Beach, in Florida, è attualmente occupata da un gruppo di agenti investigativi. Dopo aver lavorato e collaborato con le agenzie governative competenti, questo raid senza preavviso a casa mia non era necessario o appropriato», ha denunciato in una nota. Trump, che al momento della perquisizione era a New York, ha parlato di «strumentalizzazione della giustizia e attacco dei Democratici di sinistra radicali che disperatamente non vogliono che mi candidi alle elezioni del 2024 e faranno di tutto per fermare i Repubblicani alle imminenti elezioni di midterm».

Stando alle prime indiscrezioni pubblicate dai media americani, l’agenzia investiva sarebbe stata intenzionata a cercare documenti classificati che il tycoon è accusato di aver trasportato nella sua villa poco prima della fine del suo mandato. Il Presidential Records Act impone infatti che tutti i memo, le lettere, le note e il resto delle comunicazioni scritte relativi ai compiti d’ufficio di un presidente debbano essere trasferiti all’Archivio nazionale. Lo scorso gennaio era emerso che Trump aveva tenuto per sé quindici scatoloni di questi documenti, che aveva poi restituito. L’FBI avrebbe quindi voluto perquisire la sua abitazione per verificare se ce ne fossero altri. Il Dipartimento di Giustizia ha deciso di non commentare l’accaduto mentre la Casa Bianca ha fatto sapere di non essere stata informata della decisione.

Cosa rischia l’ex presidente USA

Come evidenziato dal diretto interessato, si tratta della prima volta che la dimora di un ex presidente viene perquisita dalle forze dell’ordine. Un fatto che per Trump potrebbe non essere senza conseguenze, considerato che, se le indagini confermassero che ha sottratto dei documenti, potrebbe essere punito fino a tre anni di carcere ed essere escluso da ogni carica pubblica negli Stati Uniti.

Ciò potrebbe significare dover dire addio alla sua candidatura alla tornata elettorale del 2024, motivo per cui ha accusato i Democratici di fare un uso politico della magistratura. Anche se, giuridicamente, non è certo che una simile norma possa essere applicata ad un’elezione presidenziale. Uno dei suoi fedelissimi, Kevin McCarthy, ha scritto su Twitter che «il dipartimento di Giustizia ha raggiunto un livello non più tollerabile di politicizzazione» e aggiunto un «Garland si prepari». Parole che fanno intuire una possibile indagine nei confronti del direttore se i Repubblicani dovessero conquistare la maggioranza al Congresso alle elezioni di midterm previste per novembre.