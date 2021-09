Melania Trump al centro di un libro scritto dall’ex capa del suo staff alla Casa Bianca

Nuove nubi sui Trump. Non solo Melania ha fatto sapere che in caso di una nuova candidatura e di un secondo mandato del marito mai e poi mai rimetterebbe piede alla Casa Bianca, ma a ottobre uscirà un libro scritto da Stephanie Grisham, capo dello staff dell’ex First Lady che potrebbe svelare anche alcuni retroscena privati della coppia.

Stephanie Grisham: dalla campagna elettorale di Trump alla direzione dello staff di Melania

Grisham aveva cominciato a lavorare per Trump già nel 2015 durante la campagna elettorale. Poi aveva seguito tycoon e famiglia alla Casa Bianca: prima di diventare l’ombra di Melania, ha diretto la comunicazione dell’Ala Est e l’ufficio stampa della Casa Bianca senza, peraltro, mai tenere una conferenza stampa pubblica. Cosa per cui era stata duramente criticata. Grisham si è poi dimessa dalla Casa Bianca il 6 gennaio dopo l’irruzione a Capitol Hill.

Stephanie Winston Wolkoff e il libro sulla fine dell’amicizia con l’ex First Lady

Secondo fonti della Cnn, il libro si intitolerà I’ll Take Your Questions Now e includerà probabilmente i retroscena dello scandalo Stormy Daniels e di altre accuse di molestie contro l’ex presidente. Il libro di Grisham è solo uno dei tanti pubblicati dagli ex membri dello staff di Trump negli ultimi due anni. Ed è il secondo a svelare aneddoti sull’ex First Lady. Solo lo scorso settembre, Stephanie Winston Wolkoff, ormai ex amica e consigliera senior di Melania, aveva pubblicato Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady. Grisham, dicono sempre i ben informati, racconterà anche la sfera più privata dell’ex coppia presidenziale: il rapporto tra Melania e il marito e con il resto della famiglia Trump. «Sa cose che non sono state dette a nessun altro», ha assicurato una fonte che ha letto la prima stesura del libro alla Cnn. «Questo è un resoconto in prima persona di qualcuno che ha sentito e visto tutto».

Donald Trump e la voglia di tornare in campo nel 2024

Per quanto riguarda Melania, l’ex First Lady si è ritirata dai riflettori dopo aver lasciato la Casa Bianca. È stata vista in pubblico solo una volta quest’estate, a luglio, mentre lasciava la Trump Tower a New York, accompagnata dal figlio Baron. Il mese scorso Melania è tornata dal suo soggiorno estivo nel New Jersey a Palm Beach, in Florida, dove gli amici dicono che risiederà a tempo pieno. Donald invece dopo essere finito nell’occhio del ciclone per aver in qualche modo aizzato i suoi sostenitori ad assaltare Capitol Hill si era preso una pausa dalla politica nella sua tenuta di Mar-a-lago. Almeno fino al 27 giugno scorso quando era tornato sul palco di Wellington, in Ohio, per sostenere Max Miller, un suo ex advisor che, nello Stato del Midwest, affronta alle primarie repubblicane Alexander Gonzalez. Dopo poco però, Trump aveva attaccato prima i colleghi di partito che gli avevano voltato le spalle poi il suo successore («Biden sta distruggendo la nazione sotto i nostri occhi»). Infine aveva colto l’occasione per ributtarsi nella mischia: «Vinceremo nel 2022 (le Midterm, ndr) e nel 2024». Melania permettendo.