Trump: «Se gli oceani si alzano avremo più case vista mare»

Il cambiamento climatico è un problema, ma non per Donald Trump. In Alaska per un comizio in vista delle primarie del Partito Repubblicano, l’ex presidente degli Stati Uniti d’America ha detto: «Ho sentito che gli oceani si alzeranno nei prossimi 300 anni. Abbiamo problemi più grandi di così. Avremo un po’ più di proprietà sulla spiaggia, che non è la cosa peggiore del mondo». Insieme a Trump è salita sul palco anche la candidata alla Camera Sarah Palin, ex governatrice dello Stato. Le elezioni di metà mandato, che riguardano il Congresso, sono previste per novembre.

Trump: «Reclameremo la nostra magnifica Casa Bianca»

Nel corso del comizio, durato 90 minuti e ospitato nell’Alaska Airlines Center di Anchorage, Trump ha lasciato intendere di essere pronto a ricandidarsi alle elezioni presidenziali del 2024: «Reclameremo la nostra magnifica Casa Bianca», ha annunciato, sottolineando di aver perso quelle del 2020 solo a causa di brogli elettorali. «Dovremo vincere nettamente per evitare che questa volta i radicali di sinistra ci rubino le elezioni».

Trump: «Riporteremo la legge e l’ordine»

«Insegneremo nelle classi il patriottismo e il rispetto per la nostra bandiera. Fermeremo la criminalità che comanda nelle città governate dai democratici. Riporteremo la legge e l’ordine», ha detto Trump, annunciando di voler far «pagare alla Cina la responsabilità di aver diffuso il virus». Dito puntato anche contro Joe Biden, che si appresta a viaggiare in Arabia Saudita: «Una volta non gli piaceva, a me sì».

Trump: «Fuori il tema transgender dalle scuole»

Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, il tycoon è tornato a ribadire che, con lui alla Casa Bianca, «non ci sarebbe stata l’invasione russa». E poi, sempre sul tema: «Se le elezioni fossero andate in modo diverso non avremmo lasciato l’Afghanistan in quel modo, lasciando materiale militare per miliardi di dollari, e non ci sarebbe stato il disastro ucraino con centinaia di migliaia di morti». Trump si è inoltre soffermato sull’educazione scolastica: «A nessun insegnante andrà permesso di portare il tema transgender nelle scuole, senza il consenso dei genitori degli alunni».