Trump ci riprova: pronta la candidatura per il 2024

Il Washington Post ha reso noto che i consiglieri dell’ex presidente Donald Trump stanno cercando di frenare il desiderio del tycoon di annunciare la sua candidatura per la campagna presidenziale del 2024. Il team di consulenti teme che una possibile sconfitta dei repubblicani nelle elezioni di midterm potrebbe avere ripercussioni sull’ex presidente e per questo gli hanno suggerito di portare pazienza.

Trump si ricandida: si temono ricadute negative sul Gop

Trump, secondo le fonti citate dal Post, voleva lanciare la campagna già in agosto durante il disordinato ritiro dall’Afghanistan messo in atto dall’amministrazione Biden; ma molti dei suoi consiglieri si sono innervositi a riguardo temendo ricadute spiacevoli sul Gop. Il presidente, tuttavia, si comporta già come un candidato anche se non ha annunciato ufficialmente alcuna campagna, ma ha detto che potrebbe facilmente battere il governatore della Florida alla prossime primarie del 2024.