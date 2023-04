Trump in stato di arresto, le prime pagine dei giornali internazionali

Dopo essere stato incriminato, Donald Trump si è presentato in tribunale a New York. Al banco degli imputati gli sono stati letti 34 capi d’accusa, per i quali l’ex presidente Usa si è dichiarato «non colpevole». L’accusa sostiene che l’ex presidente abbia ripetutamente falsificato documenti aziendali, mettendo in atto una cospirazione per minare l’integrità delle elezioni del 2016. Al centro di tutto i 130 mila dollari versati all’attrice porno Stormy Daniels per comprare il suo silenzio dopo un flirt di 10 anni prima. La notizia naturalmente ha occupato tutte le prime pagine dei giornali internazionali. Ecco una rassegna.

Dal Guardian al Time: le prime pagine dedicate a Donald Trump

«Trump si dichiara non colpevole delle 34 accuse a suo carico», titola il Guardian. Che ricorda come il giudice abbia espressamente chiesto all’ex presidente Usa di evitare di usare la sua retorica per infiammare i suoi sostenitori, come accaduto con l’assalto al Campidoglio del 6 dicembre 2021.

Guardian front page, Wednesday 5 April 2023: Trump pleads not guilty to 34 charges in hush-money case pic.twitter.com/FB8GRnC5Fn — The Guardian (@guardian) April 4, 2023

Fra le prime pagine più significative c’è quella del Time. La rivista statunitense nota per alcune celebri copertine dedicate all’allora presidente, ha scelto come titolo un semplice quanto efficace: «Senza precedenti».

Il Washington Post ha aperto con le dichiarazioni non colpevolezza dell’ex presidente Usa, mentre il New York Times si è concentrato sui 34 capi di imputazione focalizzandosi sui grandi accusatori: Stormy Daniels, la modella di Playboy Karen McDougal e un portiere della Trump Tower.

The front page of The Washington Post for April 5th, 2023. pic.twitter.com/UKerFAVemH — The Washington Post (@washingtonpost) April 5, 2023

The front page of The New York Times for April 5, 2023. https://t.co/Yy5SSDqkGD pic.twitter.com/Pit2ikSPj2 — The New York Times (@nytimes) April 5, 2023

“Trump in the eye of the Stormy” titola il Mirror, cioè nell’occhio del ciclone, giocando sul nome della grande accusatrice Stormy Daniels.

Il Times titola secco: “Trump sul banco degli imputati”. I corrispondenti statunitensi descrivono un «Trump dalla faccia impassibile rilasciato dalla custodia dopo un’udienza di un’ora in vista di un processo che probabilmente avrà luogo il prossimo anno». La prossima udienza, infatti, è stata fissata per il 4 dicembre e il processo dovrebbe cominciare nel 2024.

In Germania, il quotidiano tedesco Tagesspiegel titola Nient’altro che la verità?”.

Lo spagnolo El País invece ha scelto per la prima pagina una foto dell’ex presidente Usa in mezzo ai suoi avvocati in tribunale.

#Portada | Trump, acusado de 34 delitos; citas y abusos en el piso de Martín Vigil; Finlandia se integra a la OTAN entre amenazas del Kremlin, en EL PAÍS este miércoles 5 de abril 🔗 https://t.co/slosU9Nu6C pic.twitter.com/4BsCSXb2dN — EL PAÍS (@el_pais) April 4, 2023

Secco il New York Daily che titola “Under arrest”.

UNDER ARREST

Trump charged with 34 felony counts in historic indictment — https://t.co/MGmiro3fYU 🧵 https://t.co/yxe3DlIY1j pic.twitter.com/zRXH0FE4Q1 — New York Daily News (@NYDailyNews) April 5, 2023

