Trump, quali sono i 34 capi d’accusa

Dopo essere stato incriminato, Donald Trump si è presentato in tribunale a New York. Al banco degli imputati gli sono stati letti 34 capi d’accusa, per i quali l’ex presidente Usa si è dichiarato «non colpevole». L’atto di incriminazione nei confronti di Trump, che dopo l’udienza è stato reso pubblico, sostiene che il tycoon abbia ripetutamente falsificato documenti aziendali, mettendo in atto una cospirazione per minare l’integrità delle elezioni del 2016. Al centro di tutto i 130 mila dollari versati all’attrice porno Stormy Daniels per comprare il suo silenzio dopo un flirt di dieci anni prima, ma non solo.

Trump, lo stesso reato compiuto 34 volte

Nel 2016 il tycoon, tramite il suo ex avvocato Michael Cohen, avrebbe pagato Stormy Daniels per convincerla a non parlare di un rapporto sessuale avuto con lui nel 2006. Pagare una persona per il suo silenzio non è, in sé, un reato. La Trump Organization, nei suoi registri interni, contabilizzò però i rimborsi a Cohen come spese legali: secondo l’accusa i versamenti non sarebbero stati dunque rendicontati correttamente secondo le rigide norme che riguardano le spese dei candidati politici. Inoltre, l’accusa sostiene che il motivo per cui ha commesso il reato di falsificazione dei registri delle società è stato in parte quello di «promuovere la sua candidatura». Silenziare, insomma, notizie sconvenienti sulla sua vita privata in vista delle elezioni presidenziali (poi vinte). I capi d’imputazione si riferiscono a un solo tipo di reato, cioè la falsificazione dei bilanci della sua società per coprire presunti pagamenti illeciti, compiuto appunto in 34 diverse occasioni.

Non solo Stormy Daniels: i soldi all’ex playmate e all’ex portiere

Trump non avrebbe pagato solo Stormy Daniels, ma anche l’ex coniglietta di Playboy Karen McDougal, con cui aveva avuto un affaire nello stesso periodo. Oggi 52 anni, è stata Playmate dell’anno nel 1998 ed ha svelato che di aver avuto una relazione con Trump andata avanti per due anni tra 2006 e 2007. Anche lei aveva minacciato di rivelare, a poche settimane dal voto, la relazione con il candidato presidente. Tra i pagamenti di Donald Trump per evitare scandali nella sua campagna presidenziale del 2016, secondo l’accusa, anche 30 mila dollari a Dino Sajudin, ex portiere della Trump Tower, il quale sosteneva che il tycoon aveva avuto un figlio al di fuori del matrimonio da una ex cameriera dell’edificio.

Le parole del procuratore distrettuale Alvin Bragg

«Donald J. Trump ha ripetutamente e fraudolentemente falsificato documenti aziendali per nascondere agli elettori crimini che celavano informazioni dannose, durante le elezioni presidenziali del 2016», ha dichiarato il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg. «Secondo la legge dello Stato di New York, è un reato falsificare documenti aziendali con l’intento di frodare e con l’intento di nascondere un altro reato. Questo è esattamente ciò di cui tratta questo caso. 34 dichiarazioni false fatte per coprire altri reati». Alcuni pagamenti per mettere a tacere informazioni compromettenti per la campagna presidenziale sono arrivati direttamente dal conto bancario dell’ex presidente.

Per Trump niente manette e foto segnaletiche

La messa in stato di fermo è prevista negli Stati Uniti quando una persona è sospettata di aver compiuto un crimine non violento. All’accusato, condotto in tribunale per ascoltare i capi d’accusa, vengono solitamente prese le impronte digitali e fatte le foto segnaletiche. Poi il rilascio in attesa del processo. A Trump sono state risparmiate sia le manette che le foto segnaletiche. Trattenuto in stato di fermo per un paio di ore, come previsto è stato poi rilasciato su cauzione.

Cosa rischia il tycoon se venisse riconosciuto colpevole

I reati di cui è accusato Trump sono di classe E, il livello più basso: prevedono una pena massima di quattro anni di prigione, a meno che l’accusa dimostri che sono stati compiuti per coprire o rendere possibili altri reati. In tribunale Trump ha negato tutto, sia le relazione extraconiugali che i pagamenti. La prossima udienza è stata fissata per il 4 dicembre, mentre il processo potrebbe cominciare a gennaio 2024.

La furia di Trump al ritorno in Florida

Di ritorno da New York, Trump ha parlato ai suoi sostenitori da Mar-a-Lago, in Florida. «Non ho mai pensato che una cosa del genere potesse accadere in America. L’unico crimine che ho commesso è stato difendere l’America da chi la vuole distruggere», ha esordito l’ex presidente. «Non c’è un caso, non c’è niente», ha aggiunto parlando di processo farsa e persecuzione politica, di un tentativo insomma di intralciarlo nella corsa alla Casa Bianca. Secondo The Donald, «il criminale è il procuratore distrettuale», che a suo modo di vedere sarebbe finanziato da George Soros. Il tycoon ha poi puntato il dito anche contro Joe Biden: «Vuole iniziare la Terza Guerra Mondiale. Il nostro Paese sta andando all’inferno. Il mondo sta ridendo di noi».