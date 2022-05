Al contrario di Truffaut, vorrei un filtro per l’effetto giorno

Vorrei capovolgere questa notte che ci invade la vita da mesi, cangiarla in giorno. Vorrei girare la scena, letteralmente. «Pare che la stretta di mano fu inventata per dimostrare che non si era armati, che non si era nemici». Ecco, proprio al contrario de La nuit américaine, ove Truffaut ci truffava mirabilmente con l’effetto notte, vorrei un filtro per l’effetto giorno. Vorrei un filtro per fumare veloce questo tempo dannato: fumare la vita fa male, sì ma tanto io non aspiro. La notte è piccola, sperò, troppo piccolina. L’altra sera esaltavo un notturno di Chopin e il mio amico sbronzo replicò: «Sì, sì, mi piace Sean Penn». Ma c’è una notte che non fa male, ed è palindroma: “È tenebre, love, voler bene, te”.