Cornetti alla trema

Ci appostiamo per scoprire se il cuore ci tradisce. Prova da sforzo. Test ergometrico. Test egometrico. Senza tradire alcuna emozione. Ho tradito sempre tutti, chi mi ha amata, la famiglia, gli amici, me stessa, le mie idee, i desideri, la mia onestà, tutti, sempre. E non mi è dato nemmeno di chieder perdono. Perché ho messo le corna alla vita ma la vita non se n’è nemmeno accorta. Leggenda narra che Truffaut, reso edotto del titolo col quale sarebbe uscito in Italia il suo film La peau douce, sogghignò: «Ah, La calda amante, che titolo di merda, però che gran culo, ci sarà la fila al cinema perché lo penseranno un film porno». Amo Truffaut, sono truffaldina. La peau douce è da sempre il mio nom de plum. Certuni mi chiamano Dolce Pelle. Ma è Pelle Morbida. Falso amico. Ennesimo tradimento perpetrato.Rileggo Pratolini: che dramma, tradire la moglie con la procace Idina. Ecco pronto il palindromo: “È la caìna! Metello cede: è décolleté maniacale”. La colazione è il più politico dei pasti, è la scelta, è l’ideologia salda, immutabile, mai tradita, è il caffellatte militante. Meno fedi e più anelli di calamari fritti. Tradire è fare, c’è di meglio: il mare.