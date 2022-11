La truffa degli investimenti su azioni Amazon: Consob mette in guardia i consumatori

La Consob, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, scende in campo per l’ennesima volta contro le truffe online e uno dei tentativi più frequenti delle ultime settimane. Riguarda il gran numero di telefonate, messaggi whatsapp o banner pubblicitari cliccabili sui siti web in cui si propongono agli utenti investimenti facili in azioni Amazon. Consob spiega agli utenti che bisogna fare attenzione ma anche che non è semplice contrastare questo tipo di truffe, perché portata avanti da molte società e fortemente utilizzata. Il capo dell’ufficio che combatte l’abusivismo finanziario, Giuseppe Frega, spiega che «le vittime vengono contattate al telefono, oppure con messaggi Whatsapp o attraverso banner pubblicitari» e che vengono inviati molti link a diversi siti. Difficile trovarli, e quindi oscurarli, tutti.

La truffa: i finti broker sfruttano il nome di Amazon

Secondo quanto racconta la Consob, la truffa funziona per vari motivi. Tra questi c’è il fatto che i finti broker utilizzano un linguaggio specifico, mostrano preparazione e promettono guadagni facili utilizzando il nome di una delle aziende più grosse e ricche al mondo, cioè Amazon. Dopo essere entrati in contatto con l’individuo di turno, i truffatori chiedono propongono l’investimento chiedendo una cifra iniziale che va dai 200 ai 250 euro. C’è chi sparisce subito e chi, invece, invia ai clienti documenti in cui mostrano che quei 200 sono diventati 300 o anche di più. Così facendo adescano il truffato, che invia altre somme, finché il broker non sparisce.

Amazon: «Nessuna comunicazione include proposte di investimenti»

La truffa è talmente tanto frequente in tutto il mondo che anche Amazon sul suo sito ha rilasciato una spiegazione per i propri clienti. La società di Bezos scrive che «le comunicazioni via email, sms o telefono da parte di Amazon non includono mai richieste di informazioni personali e/o proposte di investimenti finanziari finalizzati a opportunità di guadagno». E una truffa correlata a questa riguarda non richieste di denaro ma di dati personali, che poi vengono rivenduti all’insaputa dell’utente a società di marketing.