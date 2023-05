Treviso, truffa bonus facciate: sequestri per 8,5 milioni di euro

Una nuova presunta truffa sui bonus governativi è stata scovata dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Treviso che, in riferimento al bonus facciate, ha effettuato sequestri per 8,5 milioni di euro tra crediti d’imposta e beni in possesso dei presunti responsabili dei reati contestati.

Truffa sul bonus facciate a Treviso

Così come riferito da La Presse, i finanzieri del Comando Provinciale di Treviso avrebbero scoperto la truffa nell’ambito dell’indagine sul corretto utilizzo dei crediti fiscali relativi all’agevolazione in oggetto. Su delega dell’Autorità Giudiziaria di Treviso, le Fiamme Gialle hanno dato esecuzione a sequestri su 8 milioni di euro di crediti d’imposta e circa 500 mila euro fra somme di denaro, immobili, macchine, quote societarie e motoveicoli nella disponibilità di uno dei presunti responsabili dei reati oggetto d’indagine. Si ricorda che il bonus facciate è un’agevolazione fiscale che permette ai beneficiari un credito d’imposta del 90 per cento sull’importo dei lavori realizzati per ristrutturazione ed efficientamento energetico delle facciate degli immobili.

Le indagini di Treviso

Si aggiunge che, all’interno dello stesso fascicolo processuale, già nei mesi scorsi il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Treviso aveva sottoposto a sequestro crediti fiscali per 85 milioni di euro, così come altri beni e liquidità per un totale di oltre 2 milioni di euro. Si tratta dunque di una maxi operazione che, fin qui, ha portato al sequestro di oltre 93 milioni di euro fra crediti fiscali, disponibilità finanziarie, case, macchine, azioni societarie e altri beni illecitamente acquisiti. I presunti responsabili sono indagati per i reati di truffa e indebite percezioni a danno dello Stato, così come di riciclaggio e reimpiego in attività economiche dei proventi illeciti da parte del titolare di una ditta individuale neo costituita. Quest’ultimo, nello specifico, avrebbe monetizzato, mediante cessione a un primario Istituto di Credito, crediti d’imposta relativi a lavori edilizi mai realizzati.