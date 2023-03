Truffa con il bonus cultura, sequestrati 470 mila euro a Palermo

I finanzieri del Comando provinciale di Palermo hanno scoperchiato una potenziale maxi truffa dal valore complessivo di 470 mila euro sottratti alle casse dello Stato attraverso il bonus cultura. Bersaglio del sequestro preventivo pari al valore della presunta truffa è un commerciante palermitano indagato per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

La truffa con il bonus cultura

In base a quanto riportato dalle forze dell’ordine, il titolare di un cartolibreria nel quartiere Cep avrebbe realizzato, nel periodo compreso tra il gennaio 2017 e il novembre 2021, dei raggiri contabili e delle false attestazioni tali da permettergli di ottenere il rimborso del costo dei beni solo fittiziamente ceduti a fruitori del beneficio. L’ammontare complessivo del raggiro, come detto, sarebbe pari a 470 mila euro. I finanzieri sarebbero partiti nelle loro indagini dalle testimonianze fornite loro da alcuni cittadini e avrebbero raccolto molti elementi che evidenzierebbero come il titolare si sarebbe sostituito ai titolari del bonus, gli studenti, utilizzando le loro credenziali in maniera impropria. Questo raggiro gli avrebbe permesso di riscuotere dal ministero ai Beni culturali le somme connesse al voucher erogato dallo Stato per finalità esclusivamente culturali.

Le parole del ministro della Cultura

Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano dicendo che «l’ennesimo caso di cronaca conferma ancora una volta che il Bonus Cultura 18app è una misura che non ha funzionato. Per questo motivo, sarà superato dall’introduzione della Carta Cultura Giovani e della Carta del Merito a partire dal prossimo anno. La prima sarà riservata ai 18enni provenienti da famiglie con redditi non elevati. La seconda premierà i diplomati con il massimo dei voti. Si tratta di due nuovi strumenti varati dal governo in carica, costruiti in modo da contrastare le frodi». Sangiuliano ha poi ringraziato la Guardia di Finanza per l’operazione svolta.