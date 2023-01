Truffa d’amore a Monza, appuntamento al buio finisce male: rapinato un 40enne

A Monza una coppia di malviventi ha messo a punto una trappola d’amore da manuale. Un’avvenente signora ha adescato un uomo di 40 anni di Savona, su un sito di incontri, e gli ha dato appuntamento in Brianza dove, insieme ad un complice, lo ha aggredito e rapinato.

Appuntamento si trasforma in truffa a Monza

La vittima è un quarantenne di Savona che ha conosciuto una donna su un sito di incontri. I due si erano dati appuntamento a Varedo, in Brianza, ma, una volta giunto lì, il quarantenne si è reso conto che la donna non era quella conosciuta online. A quel punto ha cercato di andare via ma è stato aggredito. La donna è stata raggiunta da un complice che si sarebbe avvicinato all’auto della vittima, rompendo il vetro e mandandolo in frantumi. Il quarantenne è stato aggredito con pugni in faccia e poi derubato dalla coppia che ha ricavato un bottino esiguo – nel portafogli la vittima aveva solo 100 euro in contanti.

La donna era già conosciuta alla Polizia

Una feroce e violenta aggressione dopo la quale i malviventi si sono dati alla fuga lasciando il quarantenne in auto. L’uomo ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine e ha denunciato la coppia. La donna che ha teso la trappola era già conosciuta alle forze dell’ordine, ha 32 anni ed alcuni precedenti.Era stata segnalata in passato per possesso di stupefacenti. Risponderà ora di rapina. Resta invece da accertare l’identità dell’uomo.

Tutt’altro che una serata romantica quella vissuta dall’uomo che, anziché una notte d’amore, ha trascorso una nottata all’ospedale Niguarda di Milano con una prognosi di guarigione di 20 giorni per trauma cranico.