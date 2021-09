Canada, il Partito Liberale di Trudeau vince le elezioni ma non ha la maggioranza assoluta in parlamento

Vittoria a metà per Justin Trudeau: il Partito Liberale del primo ministro canadese ha sì vinto le elezioni anticipate di lunedì 20 settembre, ma non ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi in parlamento.

Thank you, Canada — for casting your vote, for putting your trust in the Liberal team, for choosing a brighter future. We're going to finish the fight against COVID. And we're going to move Canada forward. For everyone.

Con il 90 per cento dei voti scrutinati, il Partito Liberale ha ottenuto 158 seggi sui 338 totali della Camera dei Comuni, la camera bassa e l’unica elettiva. I conservatori di Erin O’Toole hanno conquistato nel complesso un numero maggiore di voti (34,1 per cento contro il 31,8 per cento dei Liberali) ma per il sistema elettorale canadese hanno ottenuto solo 121 seggi.

Proud to cast our ballots today, make sure you do the same! #SecureTheFuture pic.twitter.com/Q6iTsU2Ubh

Nella prossima legislatura dunque il partito di Trudeau non potrà governare da solo e dovrà appoggiarsi ancora all’opposizione. Se nel 2015 l’exploit elettorale glielo aveva permesso, ma dopo le elezioni del 2019 era stato costretto a formare una maggioranza con il Nuovo Partito Democratico, formazione di sinistra guidata da Jagmeet Singh che, in questa tornata elettorale, ha ottenuto 27 seggi con il 17,7 per cento dei consensi.

Well, friends polls are closed across the country.

Thank you to everyone who voted and supported our movement.

By believing in better – you've called us to challenge the status quo.

We've fought hard and no matter the result – I'm proud of what we've accomplished.

— Jagmeet Singh (@theJagmeetSingh) September 21, 2021