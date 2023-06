Silvio Berlusconi, troupe del Tg1 derubata durante la diretta dal San Raffaele

Era impegnata nella diretta relativa alla morte di Silvio Berlusconi, davanti all’ospedale San Raffaele di Milano, la troupe del Tg1 derubata della sua attrezzatura. L’auto dei giornalisti era parcheggiata poco distante dal luogo delle riprese, all’altezza del civico 63 di via Olgettina, non lontana dal gruppo di operatori, cameramen e giornalisti impegnati nei diversi servizi. Qualcuno, approfittando della confusione, ha infranto il finestrino della macchina e ha portato via un computer, un hard disk, un drone e una valigia contenente alcuni abiti. L’episodio è stato denunciato alle autorità.

Troupe Tg1 derubata durante le riprese per la morte di Berlusconi

Le attrezzature rubate erano in parte di proprietà di una società fornitrice della Rai mentre alcune appartenevano agli inviati del Tg1 impegnati nei servizi sulla morte dell’ex capo del governo. I carabinieri hanno ricevuto la denuncia e hanno cercato di risalire ai colpevoli attraverso la ricerca di videocamere nella zona, ma sembra che nei pressi del luogo in cui era parcheggiato il mezzo, non vi siano impianti di videosorveglianza. Il valore dell’attrezzatura è pari a svariate migliaia di euro.