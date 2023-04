Tropea, crollo di massi sulla spiaggia: tragedia sfiorata

Si poteva trasformare in una tragedia di grandi dimensioni, ma per fortuna il crollo avvenuto questa mattina a Tropea non ha causato danni a persone. Nessun ferito è la notizia più confortante, dunque, ma ora occorrerà ricostruire cosa sia accaduto esattamente quando, attorno alle 7.30 del mattino, una porzione di costone dove sorge il Santuario della Madonna dell’isola è crollato verso il basso. Immediato l’intervento dei soccorsi.

Crollo di massi a Tropea

Sul posto sono giunti gli uomini della Capitaneria di porto e i Vigili del Fuoco che hanno avviato i rilievi per verificare le condizioni del costone e considerare eventuali elementi di pericolosità per la popolazione. Presenti anche i Carabinieri. Si tratta di una zona che rappresenta una importante attrazione turistica, motivo per cui, in un altro periodo dell’anno, avrebbe potuto trasformarsi in un dramma. I testimoni hanno riportato alle testate locali di aver sentito un forte rumore. «Ho sentito come un’esplosione, ho guardato verso il mare e ho visto il costone franare», ha raccontato un residente. Il crollo è avvenuto in pochi secondi. I massi di grosse dimensioni si sono staccati all’improvviso, finendo sulla battigia sottostante, ma la chiesetta della Madonna dell’isola di Tropea non ha riportato danni. Il crollo è avvenuto sul promontorio che divide la spiaggia della Rotonda da quella di Mare Grande.

Crollato parte del costone su cui sorge il santuario di Santa Maria a #Tropea (VV), alcuni massi franati sulla spiaggia: squadre di #vigilidelfuoco in azione dalle 8:15, escluso il coinvolgimento di persone. In corso operazioni di messa in sicurezza dell’area [#7aprile 10:15] pic.twitter.com/nKjgt5KXVG — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 7, 2023

Le parole del sindaco Giovanni Macrì

Pronta la reazione del sindaco Giovanni Macrì, che ha diramato una comunicazione secondo la quale, «d’intesa con il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, con il quale ci siamo da subito messi in contatto, sono state attivate tutte le procedure per la verifica e la celere messa in sicurezza del sito che, adesso, resta la priorità assoluta». «Fortunatamente il distaccamento si è verificato in un momento in cui non c’era nessuno. Restiamo in stretto contatto con la Regione Calabria per valutare e concordare sopralluoghi, iniziative ed interventi urgenti per il sito, essendosi trattato di un crollo significativo in un’area già sotto costante attenzione», ha aggiunto».