Il Trono di Spade, cosa sappiamo sul nuovo libro della saga: trama e uscita

Per scrivere un libro di successo spesso occorrono anni. J.R.R Tolkien ne impiegò 16 per completare la sua trilogia de Il Signore degli Anelli, mentre J.K. Rowling sei per dare vita al primo capitolo della saga di Harry Potter. Non deve sorprendere dunque se George Martin stia lavorando da 11 primavere a Winds of Winter, sesto capitolo de Le cronache del ghiaccio e del fuoco. Fonte di ispirazione per la serie Il Trono di Spade, ha calamitato l’attenzione dei lettori di tutto il mondo che attendono nuove avventure di Targaryen, Stark e Lannister. Nonostante la narrazione in tv si sia già conclusa, nei romanzi potrebbe subire importanti variazioni, complice la presenza di nuovi personaggi. Sebbene non ci siano ancora novità sulla data di uscita ufficiale, ecco cosa sappiamo al momento.

I venti dell’inverno, trama e personaggi del nuovo libro di George Martin (attenzione spoiler)

Per quanto riguarda la trama de I venti dell’inverno, è probabile che in gran parte segua il filone della serie tv. Innanzitutto bisognerà risolvere i principali cliffhanger del quinto e del quarto capitolo che si svolgono in contemporanea. Il principale colpo di scena, al pari dell’adattamento televisivo, è senza dubbio la morte di Jon Snow, vittima di una congiura dei suoi Guardiani della Notte alla Barriera. Nel suo ultimo capitolo, il Lord Comandante giaceva a terra sanguinante dopo essere stato pugnalato al petto. Il prossimo libro dovrebbe dunque concentrarsi sulla sua resurrezione per opera di Melisandre e il suo successivo addio al Castello Nero. Vittima di una congiura anche Daenerys Targaryen che a Mereen è fuggita a cavallo del drago Drogon, incontrando un clan rivale dei Dothraki.

In Una danza con i draghi avevamo lasciato Tyrion sotto la custodia di Jorah Mormont nelle Città Libere e Sansa Stark nascosta sotto mentite spoglie nella Valle. Sua sorella Arya stava ancora cercando di allearsi con gli uomini senza Volto, mentre Cersei Lannister affrontava il cammino della vergogna ad Approdo del Re per redimere i suoi peccati. Quest’ultima sarà sicuramente al centro degli eventi, come ha dimostrato la sesta stagione de Il Trono di Spade che l’ha vista risorgere dalle ceneri e tornare al comando di Westeros. Due personaggi però, del tutto assenti nella serie, potrebbero scombussolare la trama del nuovo capitolo. Si tratta di Lady Stoneheart, alias una rediviva Lady Catelyn Stark in cerca di vendetta, e il principe Aegon Targaryen, figlio di Raeghar che tutti credono morto. Difficile però dire in che modo George Martin proseguirà la sua storia, nonostante alcuni saltuari capitoli disponibili sul suo blog personale.

Da House of the Dragon a Elden Ring, i mille impegni dello scrittore

La lunga gestazione del sesto romanzo deriva anche dal costante impegno di George Martin su più fronti. Il 74enne scrittore americano ha infatti pubblicato altre opere, lavorato a sceneggiature televisive e persino videogiochi di successo. Sempre nell’universo di Westeros, è uscito nel 2018 Fuoco e sangue, prequel che si concentra sui Targaryen. Il libro, una sorta di compendio storiografico e albero genealogico della famiglia, ha ispirato la serie HBO House of the Dragon, di cui Martin è produttore esecutivo. Tante poi le edizioni illustrate dei suoi principali romanzi, oltre a fumetti e merchandising. Di recente lo scrittore è entrato anche nel campo videoludico con Elden Ring, di cui ha ideato la mitologia in collaborazione con Hidetaka Miyazaki, già noto per aver creato Dark Souls e Bloodborne.