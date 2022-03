Trivia Quest, dall’1 aprile su Netflix una serie interattiva giornaliera

Uscirà l’1 aprile, ma non si tratta di uno scherzo. Netflix ha annunciato Trivia Quest, nuova serie interattiva che intende cavalcare il successo di Black Mirror: Bandersnatch, vincitore di un Emmy Award, Cat Burglar e In fuga da Undertaker. Basata sul quasi omonimo videogame mobile Trivia Crack, proporrà un episodio al giorno contenente vari quesiti dai temi variegati. Rispondere correttamente consentirà di progredire, ma non esistono finali alternativi in base alle risposte.

LEGGI ANCHE: Una semplice domanda, dal 18 marzo su Netflix la nuova serie di Alessandro Cattelan

Trivia Quest, di cosa parla la nuova serie interattiva di Netflix

Obiettivo principale di Trivia Quest è aiutare Willy, un giovane eroe del fantastico mondo di Trivialand, a salvare i suoi amici. In città è infatti arrivato Evil Rocky, un perfido villain che ha intenzione di catturare tutti gli abitanti e usarli per la sua sete di conoscenza. La serie si comporrà di trenta episodi che approderanno su Netflix a cadenza giornaliera per tutto il mese di aprile. Ogni puntata si dispiegherà attraverso 24 domande di vario genere, metà semplici e metà difficili, con quattro opzioni di risposta. Come ha annunciato il colosso dello streaming, la curiosità potranno riguardare scienza, intrattenimento, sport, arte, geografia e storia. Solo la risposta esatta potrà consentire di guadagnare punti e progredire, ma in caso di errore nessuna paura: sarà possibile “rigiocare” l’episodio e rimediare ai propri sbagli.

Come si legge sul sito ufficiale di Netflix, Trivia Quest intende stupire gli abbonati con la partecipazione in prima persona, ispirare conversazioni e dialoghi a livello mondiale e infine reinventare il format dei quiz. «Siamo felici di esplorare questo nuovo spazio e ci auguriamo di trovare strumenti e modi sempre nuovi per intrattenere e interagire con il pubblico», si legge in una nota. Non saranno presenti però finali alternativi, pertanto la propria scelta non condizionerà la trama o eventuali colpi di scena. «Esiste solo un esito definito, ma non anticipiamo nulla». Non mancheranno anche i rimandi agli altri prodotti di punta di Netflix, tanto che nel trailer appare anche una versione animata della Demogorgone di Strangers Things.

LEGGI ANCHE: La storia di Pamela Anderson, da Playboy a Baywatch, arriva su Netflix

Quali device supporteranno la nuova serie interattiva di Netflix

Trivia Quest approderà su Netflix tra poco meno di un mese e sarà disponibile su tutti gli smartphone e i tablet Android e iOS oltre che sulle smart tv, le console e la maggior parte dei computer. Come sottolinea The Verge, il servizio non sarà però disponibile su Apple Tv, alcuni device Chromecast, l’app Netflix di Windows e i browser che utilizzano l’estensione Silverlight.