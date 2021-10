Trieste, la protesta dei portuali si sposta in Piazza Unità D’Italia

Dopo lo sgombero del varco 4 del porto di Trieste avvenuto stamane i manifestanti anti green pass si sono spostati in città, verso piazza Unità d’Italia.

Momenti di tensione si sono verificati sul Viale Campi Elisi, dove è andata in scena una vera e propria guerriglia urbana con lancio di vetri e lacrimogeni tra manifestanti e Forze dell’Ordine. Le proteste sono, quindi, proseguite fino a Largo Irneri, quindi a Campo Marzio e le Rive di Trieste.

Portuali di Trieste, la protesta arriva in piazza

«Vediamo se hanno il coraggio di caricarci anche in piazza Unità d’Italia» ha dichiarato Stefano Puzzer, leader del Coordinamento dei lavoratori portuali di Trieste. Le forze di polizia si trovano alle spalle dei manifestanti che procedono compatti verso la piazza. «La gente come noi non molla mai» ha aggiunto Puzzer ricordando anche che è fondamentale che la nostra protesta resti pacifica. Loro ci hanno attaccato, ma noi dobbiamo rispondere senza ricorrere alla violenza.

Stamane al Porto Nuovo polizia in tenuta antisommossa ha proceduto con il lancio di decine di lacrimogeni e l’uso degli idranti per sgombrare il presidio che bloccava il porto da venerdì scorso. Da quel momento un gruppo di manifestanti si è riunito con lo scopo di arrivare a Piazza Unità d’Italia.

Scontri a Trieste, la situazione al momento

Attualmente Polizia e manifestanti stanno procedendo verso la Piazza e la situazione sembrerebbe essere sotto controllo. In città si assiste a un grande spiegamento di mezzi blindati nel centro. In Piazza studenti, cittadini e manifestanti hanno deciso di sedersi pacificamente a terra per chiedere che vengano ascoltate le loro ragioni. Secondo quanto riporta Ansa in questo momento sarebbero già 2000 le persone giunte in piazza a sostegno dei portuali triestini e soprattutto in opposizione ai metodi utilizzati dalle forze dell’ordine che hanno proceduto allo sgombero dei manifestanti con l’utilizzo di idranti e lacrimogeni.

«Siamo disarmati, abbiamo bambini a casa, vergogna», gridava stamane una manifestante all’indirizzo dei poliziotti. Qualche momento di tensione si è registrato anche quando le forze di polizia e i manifestanti si sono trovati corpo a corpo. In quell’occasione sono scattate le manganellate degli agenti con gli scudi alzati.