Trieste, possibile blackout elettrico e idrico in arrivo: “Evitare gli ascensori”

L’espansione dell’incendio sul Carso in territorio sloveno potrebbe causare un possibile nuovo blackout a Trieste in cui non si esclude venga coinvolta anche la distribuzione dell’acqua. L’amministrazione ha consigliato di non prendere l’ascensore nelle prossime ore.

Possibile blackout a Trieste

Già ieri il capoluogo del Friuli Venezia-Giulia aveva dovuto fare i conti con la mancanza di corrente e una conseguente situazione di caos. I semafori si sono infatti spenti, la circolazione dei treni è stata sospesa e numerose attività commerciali e banche sono andate in tilt. Un blackout legato al danneggiamento alla rete elettrica causato dalle fiamme che da giorni stanno interessando il Carso e a seguito del quale si era optato per far alimentare la città dalla Slovenia.

Ora che però il rogo si sta espandendo e sta avanzando ben oltre confine, anche quest’ultima soluzione sembra avere vita breve. Il paese estero sta infatti sganciando la linea in diverse località e quattro paesi appena oltre il confine sono considerati in pericolo. La Protezione civile slovena ha in particolare invitato la popolazione ad abbandonare Sela na Krasu, Hudi Log, Korita na Krasu e Nova Vas.

Il sindaco: “Possibili ripercussioni anche sull’acqua”

Data la situazione, il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza ha annunciato in diretta su Telequattro che “potrebbe essere interrotta l’erogazione elettrica in alcune zone di Trieste, fatto che non si escluda possa avere ripercussioni anche sull’erogazione idrica“. Le pompe per la distribuzione di acqua potabile verso Trieste (pompe del Randaccio nel Comune di Duino-Aurisina) sono infatti alimentate ad energia elettrica. Il consiglio del Comune è quello di evitare l’utilizzo dell’ascensore nelle prossime ore.

Intanto nei paesi limitrofi e più prossimi all’area dell’incendio (Monfalcone, Sagrado, Savogna, Staranzano e Duino Aurisina) l’aria è diventata irrespirabile e i sindaci hanno emesso o stanno per emettere ordinanze per far indossare la mascherina FFP2 agli abitanti.

Fedriga firma decreto d’emergenza

Il governatore del FVG Massimiliano Fedriga ha inoltre firmato un decreto d’emergenza per gestire la situazione straordinaria venutasi a creare dopo il divampare delle fiamme. “Andremo ad assistere tempestivamente le persone che sono state costrette a uscire dalla rete autostradale, a scendere dai treni, quelle rimaste bloccate in auto o sui mezzi pesanti, e le persone sfollate“, ha comunicato di concerto con il vicegovernatore con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi.