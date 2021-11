Trieste, stop manifestazioni No Green pass in piazza Unità d’Italia

Linea dura contro i no Green pass. Dopo essere diventata il cuore pulsante delle proteste contro il certificato verde, Trieste ha visto innalzarsi in modo preoccupante il numero dei contagi. Anche per questo il sindaco Roberto Dipiazza e il prefetto Valerio Valenti stanno valutando una stretta severa. Si va dall’obbligo di mascherine anche all’aperto al divieto di manifestare in piazza Unità d’Italia fino al prossimo 31 dicembre. «Non si possono più tollerare le scene che abbiamo visto negli ultimi giorni», ha detto il primo cittadino in conferenza stampa. Aggiungendo anche: «Spingeremo perché il peso di eventuali e nuove restrizioni gravi esclusivamente su coloro che non sono vaccinati, in quanto sono dei disertori». Quindi, una metafora tratta dal mondo bellico: «Se questa è una guerra, in guerra c’è chi ha paura, non combatte, viene messo al muro e fucilato. Qui non fuciliamo nessuno, ma il peso di eventuali nuove restrizioni deve gravare esclusivamente su questi nuovi disertori che mettono a rischio la salute di tutti. La pazienza è finita».

Non si discosta di troppo, sebbene espresso con toni meno drastici, il pensiero del prefetto Valerio Valenti, che sta per firmare il provvedimento contro le manifestazioni: «In piazza Unità d’Italia, da sempre considerata a disposizione di tutti, sarà compresso momentaneamente il diritto a manifestare. Non potrà essere teatro di ulteriori manifestazioni fino al 31 dicembre».

🔴📊STIMA EFFICACIA VACCINO ANTI #COVID19 in #FriuliVeneziaGiulia nel prevenire i ricoveri ed i decessi: ecco i #dati dell’incidenza di nuovi positivi, l’incidenza primi ricoveri in reparti e la mortalità associata, tra immunizzati e non nel periodo maggio – settembre 2021⤵️ pic.twitter.com/lHYGVjcdHD — Riccardo Riccardi (@Riccardi_FVG) November 1, 2021

D’altronde, come ha spiegato Fabio Barbone, responsabile della task-force sanitaria friulana, l’aumento dei contagi è esponenziale. Nell’ultima settimana solo nella provincia di Trieste si sono registrati 801 casi, il doppio se confrontato col dato dei sette giorni precedenti. Questo ha portato a un tasso di infezione di 350 casi per 100mila abitanti negli ultimi 7 giorni, poco meno del triplo rispetto al resto della regione».

