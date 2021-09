Si chiama Wally e pesa circa 800 chili. È un tricheco artico artico abituato a girovagare per i mari europei. Forse perché alla ricerca di un ambiente più adatto alle sue caratteristiche. Pare infatti si fosse addormentato nei mesi scorsi su una lastra di ghiaccio in Norvegia, poi finita alla deriva. Da qui i tentativi dell’animale di tornare a casa. Di lui, però, i ricercatori avevano perso le tracce da tre settimane e per tale ragione erano convinti che difficilmente lo avrebbero rivisto. È andata diversamente, perché Wally è stato rintracciato domenica scorsa sulle coste islandesi. Che si trattasse di lui non ci sono dubbi, in quanto ha due grosse cicatrici sulle pinne, hanno spiegato i ricercatori del Seal Rescue Ireland. Il nuovo avvistamento testimonia come il tricheco, definito errante per le numerose peregrinazioni, abbia portato a compimento uno spostamento di circa 900 chilometri, 560 miglia, dall’ultima volta in cui era stato notato. Allora, infatti, fu trovato a stazionare a Cork, in Irlanda. Il Sea Rescue Ireland ha spiegato come l’identificazione sia stata compiuta grazie al decisivo contributo del British Divers Marine Life Rescue e al confronto delle cicatrici.

Il tricheco Wally per la prima volta in Irlanda a marzo scorso

Secondo gli studiosi il tricheco ha circa quattro anni ed è arrivato in Irlanda, nella contea di Kerry per la prima volta a marzo 2021. Da lì sono seguite altre tappe: dalla Spagna a Tenby, in Galles, fino alla Cornovaglia e alle isole Scilly. Qui per Wally è stato realizzato addirittura un pontone, con l’obiettivo di offrirgli ristoro e al contempo impedirgli di danneggiare le barche. In totale pare abbia viaggiato per oltre 4mila chilometri (2845 miglia), prima dell’approdo in Irlanda. Le ultime notizie hanno rasserenato i ricercatori, particolarmente dispiaciuti di aver perso ogni notizia sull’animale. «Siamo al settimo cielo, non solo per il fatto che stia bene, di sapere che sia vivo e vegeto, ma per essere venuti a conoscenza che abbia ripreso la via dell’artico», hanno detto.