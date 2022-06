Tribeca Festival, i 10 migliori film della rassegna di New York

New York di nuovo al centro del cinema americano. È in corso il Tribeca Festival, rassegna cinematografica che animerà l’omonimo quartiere della Grande Mela fino al prossimo 19 giugno. Per due settimane, decine di progetti indipendenti avranno una vetrina importante verso il grande pubblico e le case di produzione. Film d’apertura è stato ieri The HalfTime, ultimo progetto con protagonista Jennifer Lopez. Numerose le star attese sui red carpet, da Katie Holmes a Jessica Chastain, fino a Kevin Bacon e Bryan Cranston. Ecco i 10 film da tenere d’occhio per Variety fra impegno politico e attivismo sociale.

Tribeca Festival, i 10 film più interessanti della rassegna di New York

1. The HalfTime, Jennifer Lopez e lo show del Super Bowl

Film d’apertura del Tribeca Festival, The HalfTime, offre una sbirciatina nei backstage di Jennifer Lopez. Il film infatti porta lo spettatore dietro le quinte dello show per il Super Bowl che la popstar ha tenuto nel 2020 al fianco di Shakira, infiammando il pubblico dell’Hard Rock Stadium di Miami. Spazio anche per alcune immagini del live di J-Lo all’insediamento del presidente americano Joe Biden del gennaio 2021.

2. The Integrity of Joseph Chambers, sopravvivenza nel cuore dei boschi

Dopo la collaborazione in The Killing of Two Lovers, Robert Machoian torna a dirigere Clayne Crawford con The Integrity of Joseph Chambers. Il dramma racconta la storia di un marito e padre che, improvvisamente, si ritrova da solo in un bosco. Dovrà dimostrare tutte le sue abilità di sopravvivenza per riuscire a tornare dalla sua famiglia. Nel cast anche Jordana Brewster (Fast and Furious) e Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead).

3. Somewhere in Queens, al Tribeca Festival il ritorno di Ray Romano

Noto volto della sitcom Tutti amano Raymond, Ray Romano torna al cinema in Somewhere in Queens, film di cui ha realizzato anche la regia e la sceneggiatura. Il lungometraggio ruota attorno a un padre che tenta in ogni modo di procurarsi una borsa di studio per suo figlio, giovane promessa del basket americano. Ray Romano conferma così il suo talento anche nei ruoli drammatici dopo la performance nel film di Martin Scorsese The Irishman.

4. Space Oddity, Kevin Bacon e la colonizzazione di Marte

Leggendo il titolo balza subito alla mente il singolo e l’omonimo album di David Bowie, ma si tratta di un nuovo film. Space Oddity è infatti l’ultima fatica cinematografica di Kyra Sedgwick, già vista in The Closer e Ricomincio da te. L’attrice recita qui accanto al marito Kevin Bacon, con cui è sposata dal 1988 e da cui ha avuto due figli. La storia segue un giovane uomo in un viaggio spaziale per colonizzare Marte. L’improvviso incontro con una donna però metterà in crisi la sua voglia di viaggiare.

5. The Forgiven, il Tribeca Festival ospita Jessica Chastain e Ralph Fiennes

Cast d’eccezione per The Forgiven, nuovo film del regista John Michael McDonagh basato sul romanzo Nella polvere di Lawrence Osborne. Protagonisti della pellicola sono infatti Ralph Fiennes e Jessica Chastain, fresca vincitrice del premio Oscar, nei panni di Jo e David, coppia che si reca in Marocco per un party fra amici. Durante il viaggio, investono con l’auto un giovane del posto, uccidendolo. Proveranno a nascondere il misfatto, ma la verità arriverà presto a galla.

6. Jerry & Marge Go Large, Bryan Cranston e la voglia di pensione

Bryan Cranston, il celebre Walter White di Breaking Bad, è protagonista di Jerry & Marge Go Large, nuovo film di David Frenkel (Il diavolo veste Prada) basato su una storia vera. La trama segue le vicende dei coniugi Selbee (Cranston e Annette Bening) che vogliono ardentemente andare in pensione senza però trovarne il modo. Un giorno, durante una lotteria in Massachussetts, improvvisamente si presenta loro un’occasione da non perdere.

7. Alone Together, Katie Holmes e l’amore in tempi di pandemia

Katie Holmes (Dawson’s Creek), attrice e regista americana, torna dietro la macchina da presa per Alone Together, film per cui veste anche il ruolo da protagonista. La trama segue una giovane critica gastronomica che, sperando di fuggire dal caos di New York, prenota un b&b. Suo malgrado, scopre però che un giovane e avvenente uomo, da poco single, ha effettuato la medesima prenotazione per lo stesso giorno. Con lo scoppio della pandemia e il lockdown, i due si trovano a stretto contatto.

8. Beauty, Giancarlo Esposito in un omaggio a Whitney Houston

L’attore statunitense di origini italiane Giancarlo Esposito, Gus Fring in Breaking Bad e Better Call Saul, è nel cast di Beauty di Andrew Dosunmu. Chiaro omaggio al talento musicale di Whitney Houston e Patti LaBelle, il film segue le vicende di una giovane cantante sull’orlo della celebrità. Donna queer di colore nell’America degli Anni 80, scoprirà che il percorso sotto i riflettori è ben più complesso di quanto si aspettasse. Volto della protagonista è Grace Marie Bradley, mentre Esposito interpreta il padre.

9. Loudmouth, al Tribeca Festival una voce alla lotta contro il razzismo

Otto anni in sostegno dei diritti civili e in lotta contro il razzismo. Questo il perno attorno a cui ruota Loudmouth, film di Josh Alexander che racconta le battaglie sociali del reverendo Al Sharpton, già apparso in molti film di Spike Lee tra cui Malcolm X. Il progetto al Tribeca Festival ne dipinge la figura fra bene e male, mostrando come non abbia mai fatto un passo indietro anche di fronte alla lotta per dare voce a chi non ne ha mai avuta una.

Loudmouth documents the winding road that is Al Sharpton’s life story as an iconic activist and spiritual leader. Learn more or get your tickets here: https://t.co/tdLGmgJear pic.twitter.com/UiUnq1s1JL — Tribeca (@Tribeca) May 30, 2022

10. Rudy! A documusical, il documentario satirico sull’ascesa di Giuliani

Devoto sodale di Donald Trump, Rudy Giuliani ha spesso fatto parlare di sé negli Stati Uniti. L’ex sindaco di New York e avvocato personale del tycoon è al centro di Rudy! A documusical, progetto di Jed Rothstein che ne ricorda ascesa e cadute. Mescolando interviste a personaggi di Broadway e filmati di archivio, il film cerca di mettere in risalto l’eredità di Giuliani attraverso obiettivi diversi.