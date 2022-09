Trentino, la donna scomparsa mercoledì è stata trovata morta in un fiume

Mercoledì sera a Vervò, in Trentino era stata denunciata la scomparsa di una donna di 39 anni. Le autorità avevano subito cercato di rintracciare la donna, senza però riuscirci. Ora il suo cadavere è stato ritrovato in fondo a una forra a Toss di Ton, in Val di Non.

Il ritrovamento della donna scomparsa in Trentino

Il cadavere della donna è stato ritrovato giovedì 29 settembre dalle autorità. Infatti, da quando la famiglia della 39enne aveva denunciato la sua scomparsa, i Carabinieri della Compagnia di Cles, insieme agli operatori del Soccorso Alpino, ai Vigili del Fuoco Permanenti di Trento e ai gruppi Sapr e Saf avevano organizzato le operazioni di ricerca con la speranza di trovare la donna ancora viva.

Speranza che non si è materializzata nel primo pomeriggio di ieri, quando il corpo della donna originaria dello Sri Lanka è stato individuato e recuperato nelle acque del rio Pongaiola in località Toss, una frazione del comune di Ton. Ad occuparsi del recupero della salma ci ha pensato il Nucleo Saf appartenente ai Permanenti di Trento.

Le ipotesi e le indagini degli inquirenti

Dopo aver fatto gli accertamenti al cadavere e aver ricevuto il nulla osta, gli organi competenti hanno spostato la salma nella camera mortuaria. Allo stesso tempo, le autorità hanno formulato le prime ipotesi per risolvere questo caso in Trentino. L’ipotesi più accreditata fino a ora è quella dell’incidente: la donna sarebbe rimasta coinvolta in un incidente e avrebbe perso la vita, finendo nel fiume.

Tuttavia, prima di giungere alla conclusione, gli inquirenti hanno dichiarato di voler continuare le indagini perché non escludono nulla. Fino a ora, a coordinare le indagini ci stanno pensando i Carabinieri della zona. In particolar modo, il loro obiettivo è quello di ricostruire le ultime ore di vita della donna e cercare anche di comprendere quali fossero le attività che svolgeva comunemente.