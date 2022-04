Treno negato a disabili a Genova, pronti gli esposti in procura di Assoutenti e Codacons

27 ragazzi disabili non hanno potuto prendere posto su un treno, alla stazione Principe di Genova, nonostante avessero regolarmente prenotato e acquistato i biglietti. Una vicenda che ha sconvolto l’Italia, quella accaduta ieri al gruppo di persone con disabilità cognitiva, che sfruttando i mezzi di Trenitalia avrebbero dovuto fare ritorno a Milano, dopo aver trascorso il ponte di Pasqua in Liguria. Un progetto, quello organizzato dall’associazione no profit Haccade, che si è svolto alla perfezione fino al momento del ritorno. I posti erano stati occupati da altri passeggeri e, per non inasprire una situazione già di grande tensione, i quattro accompagnatori hanno preferito evitare di insistere.

Il racconto di Giulia Bonardi, responsabile dell’associazione Haccade

La vicenda è stata commentata su Repubblica direttamente dall’associazione no profit Haccade. Giulia Bonardi, la responsabile, ha parlato di mancanza «di dignità umana» e di come «i ragazzi disabili si sono resi conto di essere stati rifiutati dai passeggeri del treno, che hanno rivolto a loro, così come a Trenitalia, parole che non ripeterò. Sono undici anni che organizziamo viaggi, siamo abituati a risolvere imprevisti, ci era capitato di dover rimediare alla soppressione di treni, a inconvenienti di ogni sorta, ma non ci era mai successa un’esperienza del genere». Giulia Bonardi spiega l’accaduto: «Si è creata una forte tensione, tra chi era a bordo del treno, e gli accompagnatori hanno reagito immediatamente, proteggendo il gruppo da un crescente livello di stress che il nostro gruppo non poteva gestire».

Cinque giorni a Genova, poi l’amara scoperta

I ragazzi e gli accompagnatori si sono recati alla stazione con i biglietti già acquistati. L’organizzatrice spiega di aver «utilizzato la Carta blu, ulteriore garanzia di avere il posto, Trenitalia dunque era a conoscenza della delicatezza del viaggio, tanto che era stata richiesta, e accordata, assistenza». Poi la vera deflagrazione della vicenda: la sostituzione di alcune carrozze vandalizzate ha ridimensionato il treno. Trenitalia ha reagito mettendo a disposizione tre bus sostitutivi ma nessuno ha avvertito il gruppo. Così «gli accompagnatori si sono trovati di fronte a un treno stracolmo di persone stipate». Nonostante la richiesta del controllore, nessuno ha voluto cedere il proprio posto.

Le urla e gli insulti

Ma la situazione è deflagrata. Le urla dei viaggiatori hanno attirato la Polfer, intervenuta immediatamente. Nulla di fatto. I passeggeri hanno ribadito il secco no e sono volate anche parole dure nei confronti dei ragazzi disabili. Bonardi racconta che «il nostro gruppo iniziava a soffrire per le parole a loro rivolte, a quel punto Trenitalia ha messo a disposizione un pullman, in maniera solerte, che è arrivato a Milano centrale tre ore dopo rispetto all’orario di arrivo previsto, dalle 17 alle 20».

Trenitalia si scusa e rimborsa i biglietti

L’azienda ha ricostruito la vicenda in una nota, garantendo che rimborserà integralmente i biglietti e sottolineando il proprio dispiacere. Trenitalia spiega che a Savona «sono saliti numerosi viaggiatori occupando tutti i posti, compresi quelli tenuti e rimasti fino a lì liberi per la comitiva. A quel punto il personale di assistenza alla clientela è salito a bordo per invitare le persone a liberare quei posti. Dopo circa venti minuti, nell’impossibilità di persuadere i clienti e permettere alla comitiva di viaggiare seduta e in maniera confortevole, com’era previsto, Trenitalia ha individuato una soluzione alternativa, utilizzando un pullman sostitutivo».

L’esposto in procura di Assoutenti

La vicenda, però, è tutt’altro che chiusa. Assoutenti ha comunicato tramite i propri legali che depositerà un esposto alle procure della Repubblica di Genova e Milano, con l’ipotesi di violenza privata. Il presidente Furio Truzzi lo ha definito «un episodio molto grave, un esempio di inciviltà e degrado morale che potrebbe realizzare un vero e proprio illecito di natura penale». La richiesta è di identificare i passeggeri che si sono rifiutati di scendere e di agire penalmente. A questo si aggiunge l’idea di un «daspo a vita su tutti i treni, vietando ai soggetti che hanno rifiutato di cedere il posto ai disabili l’utilizzo di qualsiasi tipo di treno per dare un segnale forte di condanna».

Anche il Codacons presenterà denuncia

E infine al fianco dei ragazzi disabili scende anche il Codacons. In una nota, il presidente del coordinamento Marco Donzelli scrive: «Una vicenda disgustosa, vengono a mancare le normali regole di convivenza, ma non si può neanche far finta di niente dinnanzi ai soliti disagi di Trenitalia che aveva previsto mezzi alternativi causa sostituzione del convoglio sul quale si viaggiava nella stazione di Savona, che poi ha generato il solito caos. Quanto accaduto lascia ancora più perplessi, perché Trenitalia deve fare in modo di garantire a coloro che ne hanno diritto i posti sui mezzi, e se ci sono delle violazioni far rispettare le regole, altrimenti è il far west. Per questo motivo presenteremo una denuncia/querela alla Procura della Repubblica chiedendo che i responsabili dell’accaduto vengano identificati e perseguiti secondo la legge».