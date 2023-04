Treno merci deragliato a Firenze: circolazione interrotta, disagi e cancellazioni

La circolazione ferroviaria è interrotta, tra Firenze Castello e Bologna, a causa di un treno merci deragliato tra Sesto Fiorentino e Firenze Castello. Nel caos sono coinvolti anche numerosi treni a lunga percorrenza in partenza da Milano.

Treno merci deragliato a Firenze

Firenze e Bologna sono due degli snodi ferroviari più importanti d’Italia, soprattutto per l’alta velocità che attraversa l’Italia da nord a sud. La Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) ha reso noto che l’incidente ha provocato danni all’infrastruttura e al materiale rotabile, ma fortunatamente non c’è nessun ferito.

In una nota si legge infatti: «La circolazione ferroviaria è interrotta tra Firenze e Bologna sia sulla linea ad Alta Velocità sia su quella storica a causa dello svio di alcuni carri di un treno merci nella stazione di Firenze Castello. Svio che ha provocato danni all’infrastruttura, ma nessuna conseguenza a persone».

Tutt’ora si stanno eseguendo gli interventi necessari a risolvere la situazione. I tecnici di Rfi fanno sapere che sono al lavoro ma che nelle prossime ore la circolazione non sarà totalmente regolare, con la cancellazione parziale e totale di corse dell’Alta Velocità e regionali.

La nota di Rfi prosegue dicendo che nell’interruzione sono coinvolti i servizi AV sulla linea Milano-Roma e Venezia-Roma e sulla linea regionale Firenze-Prato-Viareggio.

Ritardi e disagi per i passeggeri

I ritardi e le cancellazioni non riguardano solamente la rete regionale ferroviaria, bensì anche quella nazionale. Nella nota messa in circolazione da Rfi, si specifica che: «Rfi, insieme alle imprese di trasporto, sta riprogrammando i servizi e informando i viaggiatori nelle stazioni e con tutti gli strumenti a disposizione. La circolazione ferroviaria sulla dorsale nord-sud resterà fortemente compromessa per alcune ore, con cancellazioni totali e parziali di corse, finché non sarà ripristinata l’efficienza dell’infrastruttura sulla quale stanno intervenendo i tecnici di Rfi. Seguiranno ulteriori informazioni».

Dal tabellone della stazione centrale di Milano si vede già una cascata di ritardi e cancellazioni. È stato cancellato, per esempio, il convoglio alta velocità 9605 in partenza alle 6.35 verso Napoli Centrale. In ritardo invece, l’Intercity 583 per Napoli centrale. Ritardi anche per l’Alta Velocità delle 5.10 per Salerno (120 minuti) e per Roma (90 minuti). Cancellato, infine, il treno Italo 9971 per Salerno.