Incidente su treno ad Alta Velocità a Roma: deraglia l’ultima carrozza

Nessun ferito ma tanta paura. Un treno dell’Alta Velocità 9311 è stato protagonista di un incidente a pochi metri dalla galleria Serenissima, a Roma. Il mezzo della linea Torino-Napoli ha visto deragliare l’ultima carrozza, uscita dai binari senza, fortunatamente, generare alcun ferito. Al suo interno sembra ci fossero 219 passeggeri, alcuni dei quali usciti da soli dal convoglio. Ecco cosa sappiamo.

Incidente a Roma: carrozza del treno Torino-Napoli fuori dai binari

Sembra che l’ultima carrozza del mezzo abbia sviato dai binari, a causa di quello che i vigili del fuoco sul profilo Twitter ufficiale chiamano «inconveniente tecnico». L’incidente è avvenuto intorno alle 14, mentre il servizio ferroviario è stato interrotto a Roma Prenestina dalle 14.04 e il tweet dei vigili parla di intervento cominciato alle 14.30. Sul posto anche la Protezione civile.

🔴 #Roma, #vigilidelfuoco anche con squadre #usar stanno intervenendo dalle 14:30 nella galleria Serenissima per un inconveniente tecnico ad un treno sulla linea alta velocità. Situazione in corso di accertamento [#3giugno 15:15] pic.twitter.com/luCqqRpm1x — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 3, 2022

I ritardi sul traffico ferroviario e i treni su percorsi alternativi

Trenitalia, oltre a sospendere il servizio dalle 14.04 a Roma Prenestina, ha immediatamente operato per garantire il traffico dell’Alta Velocità. Tra Torino e Roma si registrano ritardi che possono arrivare anche fino a un’ora e mezza. Non poco per mezzi che per completare il tragitto da nord a sud e viceversa, impiegano dalle 5 alle 11 ore. Due i percorsi alternativi tracciati, uno attraverso Cassino, con sei treni coinvolti, e l’altro via Formia, con due mezzi interessati. Ma molti altri treni, soprattutto Regionali, potrebbero essere fermati almeno finché non si risolverà la situazione nella galleria Serenissima.

L’elenco dei treni deviati su percorsi alternativi

La lista dei Treni Alta Velocità sul percorso alternativo via Cassino

FR 9588 Reggio Calabria Centrale (10:11) – Torino Porta Nuova (21:00)

FR 9544 Salerno (12:50) – Milano Centrale (18:55)

FR 9642 Napoli Centrale (13:30) – Torino Porta Nuova (19:10)

FR 9320 Napoli Centrale (13:55) – Torino Porta Nuova (20:10)

FR 9426 Napoli Centrale (14:10) – Venezia Santa Lucia (19:34)

FA 8867 Roma Termini (14:05) – Reggio Calabria Centrale (19:28)

Treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Formia

FR 9623 Milano Centrale (10:58) – Mapoli Centrale (16:12)

FR 9428 Napoli Centrale (15:10) – Venezia Santa Lucia (20:34)