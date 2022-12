Trenitalia, orario invernale 2022 dall’11 dicembre: più Roma-Milano e Frecce per la neve

Presentato a Milano dall’ad Corradi, l’orario invernale di Trenitalia. La compagnia arricchisce l’offerta per i clienti con il potenziamento delle tratte dei Frecciarossa, che prevede due Frecciarossa da Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma e Napoli per Oulx e Bardonecchia facilitando gli spostamenti per coloro che vogliono raggiungere le ambite mete per le vacanze invernali.

Le novità di Trenitalia per la Winter Experience 2022

Le novità partono domenica 11 dicembre con l’orario invernale di Trenitalia. Infatti con la Winter Experience 2022 presentata a Milano dall’ad e direttore generale di Trenitalia Luigi Corradi, la compagnia ha annunciato la sua offerte per gli ultimi mesi dell’anno e i primi del 2023. Nella nota ufficiale rilasciata dalla compagnia, si evidenzia come la Winter Experience «mira a sviluppare una mobilità sempre più integrata, multimodale e sostenibile anche dal punto di vista economico e sociale».

L’offerta comprenderà il Polo passeggeri del gruppo che spinge l’acceleratore sull’integrazione tra ferro e gomma, per migliorare la mobilità collettiva e condivisa. Tra le maggiori novità dell’offerta di treni Frecciarossa troviamo la Roma-Milano no stop, il servizio duplex sulla stessa tratta con un capienza di 900 passeggeri, il servizio «door to door», le cabine excelsior sugli intercity e i podcast con le guide al territorio che si sta attraversando con il treno.

I dati in aumento della compagnia

I numeri registrati dai treni Trenitalia Frecciarossa registrano un aumento di frequenza dei viaggiatori rispetto al periodo pre-Covid e pandemia. I risultati arrivano a oltre 3 milioni di passeggeri che hanno scelto il Frecciarossa per viaggiare ad agosto con il bilancio del +4% rispetto al 2019. Sono stati 340 mila i viaggiatori su Intercity, Eurocity ed Euronight e 728.000 quelli sul Regionale nel «Ponte di Ognissanti» con l’aumento del +8% e +25% rispetto al 2019.

Inoltre, si sono registrati 5.700 passeggeri al giorno a luglio e agosto sui treni di Ferrovie del Sud Est e 2,4 milioni di passeggeri trasportati da Busitalia in Umbria nel mese di settembre.