Trenitalia presenta l’orario invernale: le novità per viaggi veloci e sicuri

Trenitalia si prepara ad accogliere l’inverno. Dal 12 dicembre, l’azienda cambierà e passerà all’orario invernale, con al centro numerose novità. Sono oltre 7mila i collegamenti che ogni giorno connettono tutta Italia, tra Frecce, Intercity e Regionali. Trenitalia vuole aumentare ancora il proprio impatto sulle città e tentare di portare sui propri mezzi ancora più cittadini. Un obiettivo ambizioso e importante, che aiuterebbe anche la battaglia che ogni città vive: preservare l’ambiente e tentare di ridurre le emissioni e il traffico.

Trenitalia, tutte le novità dell’orario invernale

Oggi a Milano l’amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, Luigi Corradi, ha presentato l’orario invernale 2021/2022. Tante le novità proposte agli utenti dal prossimo 12 dicembre. Saranno 230 le Frecce che ogni giorno collegheranno le città maggiori. Ben sei in più saranno presenti sulla tratta tra Roma e Milano e quattro no-stop sulla Milano-Roma. Aumentano i collegamenti anche per il Sud: verrà garantita una frequenza maggiore, con treni diretti e soluzioni integrate con i bus per raggiungere aeroporti e porti di tutta Italia. Medie località e capoluoghi di provincia potranno usufruire di altri 94 Intercity e 24 Intercity Notte. Anche i Regionali avranno nuove destinazioni, con 6mila 800 treni al giorno e 20mila posti bici disponibili quotidianamente oltre a punti di ricarica per le e-bike, i mezzi a due ruote elettrici, sempre più diffusi nel Paese. Ben 105 i nuovi convogli regionali che debutteranno nel 2022, per una flotta regionale che è già stata rinnovata per il 50 per cento e che vivrà un ulteriore programma di rinnovamento.

Trenitalia, novità anche sul fronte biglietti

E Trenitalia propone novità anche sul fronte biglietti. Dal 18 dicembre, infatti, sarà possibile ottenere il rimborso del 90 per cento, fino a due giorni prima della partenza, anche per le tariffe Economy e Supereconomy. Basterà aggiungere in fase d’acquisto l’opzione “rimborso”. «Inizia un nuovo viaggio», ha dichiarato l’amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi, «stiamo cercando sempre di più di fare qualcosa di nuovo, vogliamo essere più vicini possibile a chi prende il treno per organizzare un servizio diverso con i vari servizi più integrati tra loro, all’insegna dell’intermodalità». Con 1milione e 100mila viaggi al giorno, i numeri dei treni regionali si avvicinano a quel milione e 600mila raggiunto pre-covid. Una crescita sostanziale dopo il picco negativo raggiunto nel 2020, con “soli” 800mila viaggi. A dicembre ulteriore novità torna anche il magazine La Freccia, dopo 20 mesi, a bordo dei Frecciarossa.