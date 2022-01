Con l’arrivo del nuovo anno anche la sezione gastronomica di TikTok è pronta a nuovi food trend. Sebbene, avere un quadro dettagliato del repertorio delle tendenze culinarie che il social sdoganerà è ancora complicato, gli esperti hanno già azzardato qualche previsione, selezionando i manicaretti con le carte in regola per stuzzicare l’appetito di utenti e content creator.

I food trend che potrebbero diventare virali su TikTok nel 2022

L’insalata Green Goddess, mangiare sano senza rinunciare al gusto

Melissa Ben-Ishay, imprenditrice milionaria e fondatrice della società Baked by Melissa, ha iniziato il 2022 con il piede giusto. La ricetta della sua insalata ha macinato milioni di like e visualizzazioni e i suoi follower l’hanno riproposta seguendone alla lettera il procedimento o apportandovi leggere variazioni. Nulla di particolarmente complicato da preparare: servono cavolo cappuccio, erba cipollina, cipolle e cetrioli. Il mix di verdure fa la sua parte ma il vero segreto sta nel condimento: una salsa acida, particolarmente saporita, a base di scalogno, aglio, basilico, lievito, spinaci, succo di limone, noci e olio d’oliva. Il piatto va accompagnato a una ciotola piena di fragranti chips di tortilla. Il giusto compromesso tra un’alimentazione equilibrata e il brivido dello sgarro.

Cheesy Feta Egg Toast, dalla Bulgaria con furore

La feta potrebbe confermarsi tra i trend. Nel 2021, lo avevamo trovato nella pasta al forno, ora potremmo riscoprirlo in abbinamento col pane nella ricetta del Cheesy Feta Egg Toast. Si tratta di una leccornia proveniente dalla cucina bulgara, conosciuta ai più come Prinzesi, fatta di 4 fette di pane di segale imburrate, due uova, feta, formaggio grattugio, sale e origano. Una volta uniti e mixati tutti gli ingredienti, non occorre fare altro che versare la pastella sul pane e mettere in forno. Almeno a giudicare dalle premesse, potrebbe essere il salvavita perfetto per i pranzi da portare a lavoro o le merende sostanziose dopo la palestra.

Prelibatezze a base di frutta e verdura di stagione, TikTok strizza l’occhio al business degli agricoltori

Dovrebbe poi confermarsi il trend dei prodotti acquistati in mercati agricoli a chilometro zero. L’abitudine affermatasi lo scorso anno, pare proseguire anche nel 2022. Con ogni probabilità ci troveremo di nuovo dunque a fare i conti con feed pieni di coloratissime zucche o di cachi, prugne e pomodori. Tutti cibi nell’immaginario collettivo lontani dalle ultime generazioni e destinati, invece, a un vero e proprio exploit. Tra primi piatti, zuppe e appetitosi snack da sgranocchiare davanti all’ultimo episodio della serie tivù del cuore.

Le uova alla turca, la tradizione fa innamorare i social

Tra le colazioni salate candidate a diventare mainstream nei mesi che verranno, le uova alla turca occupano decisamente uno dei gradini più alti del podio. Note anche come Çilbir, godono già di un certo apprezzamento tra i tiktoker. Come dimostrato dall’hashtag #turkisheggs, che conta oltre cinque milioni di video. Bastano due uova in camicia, un letto di yogurt greco e aglio, burro o, preferibilmente, olio piccante al pepe di Aleppo. Ad arricchire il tutto, una pioggia di erbe. Un’alternativa da non sottovalutare neppure per una cena veloce o per un rilassante brunch della Domenica.

Oreo con mostarda, la challenge del futuro

TikTok poi non sarebbe TikTok senza una challenge estrema. Naturalmente anche in cucina. Come quella che, di recente, stanno iniziando a proporre diversi iscritti e che sembra avere i numeri giusti per spopolare: mangiare i biscotti Oreo ricoperti di senape. Un accostamento decisamente insolito che potrebbe, però, conquistare gli stomaci più temerari e trasformarsi nella nemesi di chi, queste combinazioni così hardcore, proprio non riesce a concepirle.

Pizza alla Nutella, l’evergreen che ritorna

È risaputo: la Nutella sta bene su tutto (o quasi). Perfino sulla pizza. Piadine e focacce cosparse di crema al cioccolato vengano vendute nelle panetterie e nelle pizzerie da tempo immemore. Anche su TikTok il dolce è al centro di un boom da non sottovalutare e che potrebbe non essere così passeggero. In effetti, ha proprio tutte le caratteristiche per finire dritto nel parterre delle tendenze del 2022: bello da vedere, richiede pochi ingredienti (impasto già pronto, nutella e frutta) ed è veloce da assemblare.