Tra le serie tivù che, negli ultimi anni, dettano legge in fatto di tendenze, Euphoria occupa decisamente uno dei gradini più alti del podio. Dopo il grande successo dell’esordio, il teen drama targato HBO è ritornato con l’attesissima seconda stagione, riportando sullo schermo la storia della tossicodipendente Rue Bennett e dei teenager che popolano i corridoi dell’East Highland High School. Mentre molti sono stati i rimproveri alla trama, vista da alcuni critici come una caricatura eccessiva dei turbamenti e delle ribellioni dell’adolescenza, gli outfit, gli accessori e il maquillage dei personaggi sembrano aver messo d’accordo esperti, profani e utenti dei social. Che, tra Instagram e TikTok, hanno cominciato a replicarli, rendendoli virali. Dallo scenografico make up di Jules allo stile casual della protagonista interpretata da Zendaya, ecco i trend sdoganati dallo show nel 2021 e quelli che si preparano a invadere il web con i nuovi episodi.

Le vecchie e le nuove tendenze sdoganate da Euphoria

Il trucco multicolore di Jules, tra TikTok e copertine

Qualche giorno dopo la messa in onda del primo episodio, TikTok era costellato di clip di content creator impegnate a riprodurre gli originali look beauty di Jules Vaughn. Un make up d’impatto, fatto di ciglia finte, glitter a profusione e paillettes. Niente colori spenti o texture low profile: sugli occhi ombretti dalle tinte accese, mascara fluo in pendant e disegni elaboratissimi realizzati con sottili eye-liner metallizzati. Una componente fondamentale nel ritratto che il regista Sam Levinson vuole restituire del personaggio e della sua complessità. E, soprattutto, un modello d’ispirazione che, con la sua originalità, è riuscito a ritagliarsi uno spazio anche nelle sfilate di griffe come Prada e sulle cover delle riviste di moda più patinate.

I girocolli di Kat, gli Anni 90 ritornano sulla cresta dell’onda

Tra le trame che hanno riscosso più successo, spicca quella di Kat Hernandez che, da studentessa timida e tormentata dai complessi, si trasforma in una ragazza determinata e sicura di sé. La traccia più evidente della sua metamorfosi è, ovviamente, riconoscibile nel totale restyling del suo armadio che, da un giorno all’altro, si riempie di corsetti neri in stile goth, choker vintage e rossetti rossi. Abbinamenti che, nella loro apparenza estrema, abbracciano a pieno il desiderio di non nascondere a nessuno la nuova versione di sé, riavvicinando la Generazione Z a un panorama grunge che, per questioni anagrafiche, risulta decisamente più familiare ai Millennial.

TOP PERSONAGENS QUE ROUBAM A CENA 45 • Kat Hernandez (Euphoria) pic.twitter.com/9rHZugXcPG — Séries Brasil (@SeriesBrasil) September 13, 2020

Il gusto casual di Rue, la semplicità non passa mai di moda

Nonostante non abbia guizzi, l’estetica di Rue Bennett è, probabilmente, quella che buca maggiormente lo schermo, incapsulando alla perfezione il vissuto del personaggio. Nel suo abbigliamento l’effetto wow non esiste e, di primo acchito, pare quasi non ci sia dietro neppure così tanto sforzo. I must del suo armadio sono, senza dubbio, t-shirt, top sdruciti e rimpiccioliti, pantaloni cargo oversize e converse nere. Pezzi che qualsiasi adolescente può acquistare anche solo con la propria paghetta. E, forse per questo motivo, tra i più ricercati sulle piattaforme di e-commerce.

rue bennett’s outfits are top tier argue with the wall pic.twitter.com/ai3RQguUqY — josie (euphoria spoilers) (@huntersvaughn) October 2, 2021

Maddy, regina delle mise vintage e dello smokey cat eye

Se siete fan dei look rètro e del make up marcato, Maddy Perez è l’influencer giusta per voi. Interpretata da Alexa Demie, la cheerleader 17enne ha sfoggiato uno smokey cat eye (un trucco che prevede l’uso di ombretti nelle sfumature del nero e un eye-liner molto carico) che ha fatto innamorare addirittura Vogue. E, in una delle puntate della prima serie, ha indossato un abito trasparente dichiaratamente ispirato a quello dell’attrice Rose McGowman per gli MTV VMA del 1998 e imitato da legioni di celebrità negli anni. Pezzo che si inserisce perfettamente in un guardaroba studiato nei minimi dettagli dalla costumista Heidi Bivens e da Demie: «Si tratta di un personaggio esuberante e audace», ha spiegato Bivens. «Non si lascia mettere i piedi in testa da nessuno ma ha tante fragilità, tra cui quelle nate in seno alla relazione con il quarterback Nate, un rapporto tossico e malato. Un background complicato ma, in qualche modo, sintetizzato nei completi e negli accessori che abbiamo proposto».

Dal beauty alla moda, i trend che prenderanno quota con la seconda stagione

Per quanto, ancora, sia difficile stabilire con certezza quali saranno le nuove tendenze che Euphoria contribuirà a lanciare nel 2022, i trend forecaster si sono già messi a lavoro, azzardando qualche previsione. Per quanto riguarda il beauty, l’evolversi delle trame lascerà sicuramente spazio a look più dark e meno eterei e a un alternarsi (casuale ma non troppo) di minimalismo e glam ispirato ai Sixties. Gli outfit, invece, continueranno a seguire, da un parte, i diktat della moda Anni 90 e del Y2K, recuperando gonne a stampa, cardigan dalle nuances arcobaleno e vere chicche del mercato vintage, come gilet e pantaloni a zampa. Dall’altra, invece, attingeranno dalle collezioni dei designer indipendenti, con soluzioni mix and match che mescoleranno tessuti delicati come pizzi e organze a felpe e giacche in pelle. Non mancherà il tocco gotico e sensuale, evidente soprattutto nelle scelte di Maddy e perfettamente in linea col grande revival che, negli ultimi tempi, ha animato i circuiti più mainstream del fashion system.