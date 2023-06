Treat Williams, star di Everwood, morto in un incidente in moto a 71 anni

L’attore di Everwood Treat Williams è morto a 71 anni a causa di un incidente è avvenuto ieri in Vermont. L’uomo sarebbe stato travolto da un’auto che non lo aveva visto sopraggiungere in sella alla sua motocicletta.

Treat Williams morto in un incidente

Williams è morto a Dorset, nello stato del Vermont, a causa di una vettura che, svoltando, non ha visto arrivare la moto guidata da lui stesso. Secondo quanto riferito dal capo dei pompieri della città Jacob Gribble a People, l’incidente è avvenuto intorno alle 5 del pomeriggio (ora locale) di ieri. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente ed è intervenuto anche un elicottero per il trasporto rapido in ospedale a New York, ma per lui non c’era più nulla a fare.

La notizia della morte improvvisa è stata confermata da un comunicato rilasciato dalla famiglia, che ha chiesto di rispettare la loro privacy. Tra le prime a salutarlo c’è stata la collega Emily VanCamp con cui Treat ha recitato nella serie tv Everwood: «Ogni volta che ci siamo ritrovati sul set è stato sempre meraviglioso».

Chi era

L’attore ha iniziato la sua carriera negli anni ’70. A Broadway ha interpretato Danny Zuko in una versione di Grease messa in scena per tre anni tra il 1978 e il 1981. Anche se è conosciuto per il ruolo di George Berger nella versione cinematografica di Hair, ruolo per cui ricevette una candidatura ai Golden Globe.

Ha lavorato per Steven Spielberg in 1941 Allarme a Hollywood, per Sidney Lumet ne Il Principe della città ed è stato anche nel cast di C’era una volta in America di Sergio Leone. Negli anni 2000 è arrivato in tv nel ruolo del dottor Andy Brown in Everwood creata da Greg Berlanti. Negli ultimi anni ha lavorato in Chesapeake Shores, la serie tv romantica di Hallmark Channel in Italia visibile anche su Netflix.