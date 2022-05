Tre uomini e una gamba stasera su Italia 1: trama, cast e curiosità del film con Aldo, Giovanni e Giacomo

Stasera 1 maggio è tempo di risate su Italia 1. Alle 21,20 andrà in onda Tre uomini e una gamba, film che nel 1997 segnò l’esordio al cinema del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. La storia segue tre amici che partono per la Puglia dove uno dei tre dovrà sposarsi dopo due giorni. Il viaggio da Milano però metterà in evidenza tutte le differenze tra i protagonisti, dando vita a sketch indimenticabili che hanno fatto la storia del grande schermo italiano. Nel cast anche Marina Missironi nel ruolo di Chiara. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Tre uomini e una gamba, trama e cast del film stasera 1 maggio 2022 su Italia 1

La trama di Tre uomini e una gamba parte da Milano e vede protagonisti tre uomini di nome Aldo, Giovanni e Giacomo. I primi due sono sposati con due sorelle pugliesi, mentre il terzo è pronto a sposare la terza a Gallipoli, nel Salento. I tre lavorano nella ferramenta del suocero, un uomo arricchito ma molto volgare che da sempre li tratta con totale insufficienza, sfruttando anche l’innata codardia dei generi, che temono di perdere il lavoro al primo litigio. Al di fuori del posto di lavoro, i tre non si frequentano mai per via dell’antipatia generata dai caratteri molto diversi fra loro. Giovanni è infatti pignolo e cinico, amante della tranquillità, mentre Aldo è sempre distratto e un po’ ignorante, ma comunque di animo buono. Giacomo, dal canto suo, è sempre disordinato e conduce una vita e una dieta piena di eccessi.

I tre partono dunque per la Puglia ma, come se non bastasse, ricevono un altro compito delicato. Devono infatti portare in Puglia una delicata e costosissima gamba di legno, ultima opera del famoso scultore americano Michel Garpez. Durante il viaggio, una ragazza di nome Chiara li tampona distrattamente con l’auto, causando un danno che richiede intervento in officina. A causa del tempo trascorso assieme, Giacomo legherà molto con Chiara a tal punto da innamorarsi e mettere in crisi il suo matrimonio ancora da celebrare.

Tre uomini e una gamba, 5 curiosità sul cult stasera 1 maggio 2022 su Italia 1

Tre uomini e una gamba, le scene cult

Riassumere il film d’esordio di Aldo, Giovanni e Giacomo in poche scene sarebbe impossibile. Sono infatti decine i ciak che hanno lasciato un’impronta indelebile nella memoria collettiva. Dalla frase «Finisco di mangiare la peperonata e scendo» alla partitella di calcio sulla spiaggia, passando per il bagno nel laghetto e le battute «Quindi domani ti sposi? Sì, ma niente di serio». Indimenticabile anche lo sketch sull’autobus, con il controllo biglietti e la nascita del nickname Ajaje Brazov o la telefonata di Aldo con la segreteria telefonica.

Tre uomini e una gamba, il divorzio tra Giacomo e Marina

In pochi sanno probabilmente che Giacomo Poretti e Marina Missironi erano già divorziati ai tempi del film. La coppia, che ha vissuto assieme dal matrimonio negli Anni 80, si era separata tre anni prima nel 1994 e aveva già firmato le carte per il divorzio. I due, a dispetto della situazione, sono però rimasti molto amici tanto da collaborare in diversi progetti, molto spesso nei panni di due innamorati, come in questo caso.

Tre uomini e una gamba, le similitudini con il romanzo Tre uomini in barca

Per quanto originale nel cinema italiano, il road movie Tre uomini e una gamba deve molto a un romanzo umoristico del 1889. Si tratta di Tre uomini in barca di Jerome K. Jerome. In tal caso, la trama vede al centro tre amici che, risalendo la corrente del Tamigi a Londra, viaggiano per giorni nella piccola imbarcazione su cui vivono incredibili avventure. Proprio come nelle prime scene del film, anche il romanzo vede la presenza di un cane.

Tre uomini e una gamba, il successo al botteghino

Nonostante la partenza in sordina, soprattutto nelle prime settimane dopo l’uscita, Tre uomini e una gamba si rivelò un vero successo al botteghino. Aldo, Giovanni e Giacomo infatti sfruttarono al massimo la distribuzione su tutto il territorio nazionale, totalizzando oltre 40 miliardi di lire al box office. Sconfissero persino la concorrenza di altri progetti celebri come La vita è bella, film premio Oscar di Roberto Benigni, Sette anni in Tibet e il cartone Disney Hercules.

Tre uomini e una gamba, il Nastro d’argento e la nascita di una trilogia

Oltre al plauso del pubblico, il trio comico ottenne anche il favore della critica. Aldo, Giovanni e Giacomo infatti vinsero il Nastro d’argento speciale per l’esperto uso di un cortometraggio e ottennero anche una nomination ai David di Donatello per la categoria “Miglior regista esordiente” assieme a Massimo Venier. Il successo consentì di dare vita ad altri due film, Così è la vita e Chiedimi se sono felice che rappresentano una trilogia, cui fil rouge è l’attrice Marina Missironi che si innamora ogni volta di un protagonista diverso.