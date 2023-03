Tre sorelle stasera su Canale 5: trama, cast e curiosità sul film

Enrico Vanzina dirige Serena Autieri, Chiara Francini e Rocio Muñoz Morales in Tre sorelle, in prima visione stasera 21 marzo alle 21.40 su Canale 5. La trama racconta una serie di intrighi e relazioni clandestine fra tre sorelle in crisi e i rispettivi mariti. Quando le protagoniste decidono di trascorrere insieme le vacanze estive, ulteriori incontri scombussoleranno la loro vita. Nel cast anche Giulia Bevilacqua, Massimiliano Rosolino e Luca Ward. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Infinity.

Tre sorelle, trama e cast del film stasera 21 marzo 2023 su Canale 5

Il film di Enrico Vanzina si svolge interamente fra Roma e il Circeo, dove tre sorelle vivono le loro relazioni matrimoniali fra pochi alti e tanti bassi. La prima è Marina (Serena Autieri), la quale scopre che suo marito, un primario di ortopedia, la tradisce ripetutamente con il suo assistente. In preda alla disperazione poiché vede la sua vita crollare in mille pezzi, si rifugia da sua sorella Sabrina (Giulia Bevilacqua). Spera infatti che grazie alla sua esperienza serena e felice con il marito possa aiutarla a superare le difficoltà. Tuttavia non sa che Sabrina è appena stata lasciata dal consorte poiché anch’ella infedele.

Dopo aver scoperto di non essere in grado di consolarsi a vicenda, le due decidono di recarsi nella villa sul mare di Marina per trascorrere le vacanze estive. Ferragosto infatti si avvicina e il caldo sta per rendere la vita a Roma insopportabile. Si aggiunge Lorena (Rocio Muñoz Morales), la fidata massaggiatrice di Marina che come le altre due sta attraversando un brusco periodo sentimentale. Infine, si presenta anche la terza sorella, Caterina (Chiara Francini), all’apparenza fondamentale per instaurare il clima familiare fra le tre. L’improvvisa conoscenza di Antonio (Fabio Troiano), dirimpettaio di casa, sconvolge la vita delle sorelle che a turno si innamorano di lui. Caterina e Marina riescono ad avere un incontro romantico, ignorando però che l’uomo è già a sua volta sposato.

Tre sorelle, qualche curiosità sul film stasera 21 marzo 2023 su Canale 5

La trama del film di Enrico Vanzina segue, come recita il titolo, tre sorelle e i loro problemi di cuore. Padre delle donne e voce narrante del film è Luca Ward, celebre doppiatore di tante star di Hollywood nonché volto di Massimo Fonti in CentoVetrine. Nel cast di Tre sorelle c’è anche Massimiliano Rosolino, campione di nuoto all’Olimpiade di Sydney 2000 e ai Mondiali di Fukuoka 2001 nei 200 metri misti. Vincitore di 60 medaglie in carriera, ha partecipato in tv a Ballando con le stelle e a Pechino Express, che ha vinto nel 2013. Tornando al film di Vanzina, la colonna sonora è curata da Umberto Smaila e presenta la canzone Io con me con la voce di Annalisa Minetti, unica artista capace di trionfare a Sanremo fra Giovani e Campioni nello stesso anno.