Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto stasera su Rete 4: trama, cast e curiosità

Lina Wertmüller dirige Giancarlo Giannini e Mariangela Melato in Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto, stasera 13 agosto alle 21,20 su Rete 4. La trama del film del 1974 racconta la storia di una donna, moglie di un ricco industriale, che si gode le vacanze sul suo yacht. Quando naufraga su un’isola deserta assieme al suo nocchiere, la passione diventa irrefrenabile. Nel cast anche Riccardo Salvino, Isa Danieli e Aldo Puglisi. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto, trama e cast del film stasera 13 agosto 2022 su Rete 4

Protagonista del film di Lina Wertmüller è Raffaella Pavone Lanzetti (Mariangela Melato), moglie di un ricco industriale di Milano. La donna è intenta a godersi le vacanze sul lussuoso yacht assieme ad alcuni amici che con lei condividono denaro e potere. Raffaella non perde occasione per ostentare la sua posizione sociale, spesso trattando male il personale di bordo con offese continue e pesanti. In particolare, insulta e umilia in continuazione il timoniere Gennarino Carunchio (Giancarlo Giannini), siciliano comunista con un carattere difficile. La fede politica dell’uomo è inoltre apertamente in contrasto con quella del marito di Raffaella, che non ha mai perso occasione per attaccare gli ideali di sinistra.

Un giorno tuttavia la situazione si capovolge completamente. La signora si sveglia tardi per fare colazione, ma pretende ugualmente di andare sulla terraferma con un gommone per raggiungere la comitiva che la attende a riva. La piccola imbarcazione però ha un incidente e naufraga su un’isola deserta, lontana dalla civiltà e apparentemente irraggiungibile senza un colpo di fortuna. Gennarino si ritrova dunque in una per lui insolita posizione di comando, tanto che inizia a insultare Raffaella, sfogando la sua frustrazione. La donna, dal canto suo, sembra aver dimenticato la sua posizione sociale, lasciando sfogo a un’incredibile e travolgente passione d’amore.

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto, 5 curiosità sul film stasera 13 agosto 2022 su Rete 4

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto, schiaffi e pugni sul set

Nessuna vera rissa, ma solo un tocco in più di realismo. Per dare il meglio di loro stessi e conferire maggiore credibilità alla loro recitazione, Giannini e Melato si scambiarono reali schiaffi e spintoni durante i litigi dei rispettivi personaggi. L’attrice ha più volte dichiarato infatti di essere tornata a casa piena di lividi e dolori a braccia e gambe, dato che Giancarlo non si è mai risparmiato.

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto, 25 location differenti in Sardegna

Lina Wertmüller decise di girare il suo film in ben 25 location differenti della Sardegna. La troupe ha toccato le sponde dell’intera isola e raggiunto le località di Nuoro, Cala Fuili, Capo Comino e Arbatax. Le stesse location finirono al centro del remake del film di Guy Ritchie con Madonna e Adriano Giannini, figlio di Giancarlo. Travolti dal destino, questo il nuovo titolo, fu però stroncato dalla critica.

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto, l’ipotesi poi scartata di un sequel

Per anni tenne banco l’idea di realizzare un sequel che potesse proseguire la storia di Raffaella e Gennarino. L’ipotesi fu scartata soltanto nel 2013 alla morte di Mariangela Melato, scomparsa all’età di 71 anni a seguito di una lunga lotta contro il cancro.

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto, il riconoscimento di Premiere

Molto apprezzato dalla critica, anche e soprattutto internazionale, il film di Lina Wertmüller ha ottenuto grandi riconoscimenti. Oltre al David di Donatello per il miglior musicista, il primo nella storia della rassegna, a Piero Piccioni, ha infatti goduto del plauso di riviste e quotidiani. In particolare, Premiere lo ha inserito fra i «100 film più scioccanti e audaci al mondo» per il linguaggio spinto e le scene di nudo.

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto, le scene sexy fra le dune

In alcune scene, i due personaggi si rendono protagonisti di un amore bollente. I ciak più sexy del film, che vedono i due attori nudi nel rifugio di Carunchio, sono stati girati tra le dune di Capo Comino, località turistica di Siniscola, nel nord-est della Sardegna.