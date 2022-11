Travis Scott, primo concerto a Milano nel 2023: biglietti a ruba

Travis Scott: il primo concerto in Italia a Milano si terrà il prossimo 30 giugno, ma i biglietti sono già in via di esaurimento in queste ore. L’artista afroamericano è entrato nella rassegna prevista per l’estate nel capoluogo lombardo. I ticket partono da 70 euro e arrivano fino a 400 euro per i pacchetti più luxury.

Travis Scott, primo concerto a Milano: prima volta in Italia

È la prima volta che l’artista classe ’91 arriva nel nostro Paese. È anche vero che ha un vastissimo seguito anche in Italia. La sua carriera inizia nel 2008, quando crea con un amico i The Graduates. L’anno dopo, con un altro amico, fonda i The Classmates. Anche questo gruppo si scioglie nel 2012, ma queste due esperienze sono molto importanti per la carriera da solista di Scott, perché inizia a conoscerlo in grande pubblico. Dopo l’università, il giovane arriva prima a New York poi a Los Angeles.

Le prime collaborazioni da solista con le grandi stelle partono dal 2012 al 2014. Nel 2015 inizia ufficialmente la carriera da solista con il primo album. Nel 2017 il giovane decide di fondare una sua casa discografica, i Cactus Jack Records. Nel 2018 ha creato un festival nella sua città locale, Houston, che si tiene ogni anno. Il festival si chiama Astroworld.

Grande attesa, già sold out

Il concerto in Italia si terrà all’Ippodromo SNAI La Maura. Il prezzo di base del biglietto è di 70 euro con diritto di prevendita incluso. Per il PIT, sempre con diritto di prevendita, il prezzo è di 110 euro. Per avere l’ingresso riservato con pass laminato cordato e due free drink il prezzo è di 240 euro.

Infine, ci sarà il super PIT da 405 euro, con ingresso dedicato, voucher da usare per il merchandising ufficiale, cena con buffet, pass, area ombreggiata e toilette riservata. Insomma, un evento grandioso che prevederà anche delle aree vip.