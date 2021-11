Trattato Italia-Francia, accordo storico per l’integrazione europea

Italia e Francia da oggi sono ancora più vicine. Alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella il premier Mario Draghi e il presidente francese Emmanuel Macron hanno firmato al Quirinale il Trattato per una cooperazione bilaterale rafforzata.

Trattato Italia Francia per un’Europa più forte

Un trattato teso a migliorare la cooperazione tra i due Paesi e contribuire a costruire un’Europa più forte. Alla cerimonia presenti anche i ministri degli esteri Luigi di Maio e Jean-Yves Le Drian.

Secondo il Presidente del Consiglio Mario Draghi: «Questo trattato segna un momento storico nella relazione tra i nostri paesi, Francia e Italia consolidano la loro vicinanza, e i loro legami, da oggi siamo ancora più vicini. Noi condividiamo» ha continuato Draghi «molto più dei confini: la nostra storia, la nostra arte. Negli ultimi mesi i rapporti tra Italia e Francia si sono ulteriormente avvicinati.

Draghi, servono politiche di responsabilità comune

Cooperiamo sui temi che stanno più a cuore ai nostri paesi, istituiamo un servizio civile italo-francese, un comitato di cooperazione transfrontaliero, riconosciamo la necessità di una politica di gestione dei flussi migratori condivisa dall’Unione Europea in termini di responsabilità. È di oggi anche la firma di un trattato di cooperazione sullo spazio. E almeno una volta ogni tre mesi un ministro italiano parteciperà a un Consiglio dei ministri francese e viceversa. Il senso è che possiamo rafforzarci solo attraverso sforzi comuni e l’accelerazione di un processi di integrazione europea: il trattato firmato oggi segna l’inizio di questo percorso».

Macron, un passo avanti verso un’Europa più coesa

Molto soddisfatto anche il Presidente francese Emmanuel Macron che in conferenza stampa col presidente del Consiglio Draghi ha sottolineato come il trattato «rappresenta tanto per il destino dell’Europa». Macron ha poi rimarcato il fatto che «Francia e Italia devono fare tutto insieme e lo abbiamo fatto in questo periodo recente, combattendo insieme contro il coronavirus, per esempio, e per la Libia», ha aggiunto. Con il Trattato del Quirinale «creeremo una visione geopolitica comune: condividiamo la visione europea e internazionale», contribuiremo a costruire una «difesa europea comune più forte che contribuisca alla Nato, avremo una cooperazione rafforzata nella lotta contro le migrazioni illegali e i trafficanti, per proteggere le frontiere esterne dell’Europa», ha detto Macron.