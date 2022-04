35enne morta dopo iniezione al seno: due anni fa sopravvissuta agli spari dell’ex marito

Era scampata al tentativo di omicidio dell’ex marito. Poi si è risposata, appena un mese fa, ricominciando una vita nuova, diversa, insieme al nuovo amore e ai suoi tre figli. Ieri pomeriggio, invece, la tragica fatalità: Samantha Migliore, 35 anni, è morta a Maranello, in provincia di Modena, a causa di un trattamento estetico casalingo. Una morte su cui ora indagano i carabinieri. L’estetista che le ha iniettato un prodotto al seno, causa del malore che ha condotto la donna alla morte, dalle prime ricostruzioni sembra essere scappata via al momento del malore della cliente.

Samantha Migliore, morta dopo un’iniezione al seno

Doveva essere un semplice trattamento estetico casalingo, ma si è trasformato in una tragedia. Samantha Migliore si è sentita male immediatamente e l’estetista che le ha praticato l’iniezione al seno, al centro del trattamento, è fuggita. Sono stati il nuovo marito e le tre figlie a dare l’allarme, allertando il 118. I sanitari hanno tentato di rianimarla per oltre un’ora, ma all’arrivo in ospedale, a Baggiovara, la 35enne è morta. Adesso i carabinieri indagano e si attende l’autopsia per capire quali siano state le cause del decesso. Potrebbe essere stato un choc anafilattico, ma anche un arresto cardiaco. Da capire anche quale sostanza sia stata iniettata nel seno della donna.

Il tentato omicidio di due anni fa

La morte di Samantha ha sconvolto la famiglia, che già due anni fa aveva vissuto momenti terribili, con il tentato omicidio della donna da parte dell’ex compagno Giuseppe Micillo. L’uomo, di 47 anni, tentava di riconquistare da tempo l’allora 33enne e il 16 novembre 2020 si è presentato a casa sua con un mazzo di fiori. Aveva con sé anche una pistola, calibro 6,35, con cui ha tentato di ucciderla, sparando alla testa. Un femminicidio che non si è perpetrato e per il quale sono stati confermati sette anni di pena a Micillo anche dalla Corte d’Appello, che ha pubblicato la sentenza lunedì scorso.

Samantha, il nuovo marito e cinque figli

Una tragedia, quella che ha colpito la nuova famiglia di Samantha. Appena un mese fa è arrivato il matrimonio con Tony, 44enne come lei di origini campane, e la famiglia si è allargata. Alle tre figlie della donna se ne sono aggiunti altri due, nati dalla precedente vita dello stesso Tony. Adesso la famiglia allargata deve fare i conti con la perdita della madre.